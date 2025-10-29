Poyraz kuşunun 8 ülkeyi kapsayan göç yolculuğu uydu vericiyle kayda alındı

KuzeyDoğa Derneğince, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün izniyle Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyü içindeki Aras Kuş Cenneti'nde sürdürülen çalışmalar devam ediyor.

Burada kurulan Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde, bölgeye gelen birçok göçmen kuş, üzerlerine takılan uydu vericiyle izleniyor.

Bu kuşlar arasında Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) oluşturulan kırmızı listedeki poyraz kuşu da (Haematopus ostralegus) bulunuyor.

Dünyada nesli tehlike altında olan poyraz kuşu, 20 Mayıs 2024'te ağlara takıldıktan sonra kanatlarına uydu verici takılarak doğal ortamına salındı.

Takibe alınan poyraz kuşu, Türkiye'nin yanı sıra Ermenistan, Irak, Suudi Arabistan, Mısır, Eritre, Sudan ve Yemen semalarında uçtu.

Havaların soğumasıyla güneye doğru göçe başlayan poyraz kuşu, 17 Temmuz 2025'te Şırnak'tan geçerek Irak'a, buradan da Kızıldeniz'e gitti.

Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki Al Qahma bölgesine yerleşen poyraz kuşu, daha güneye göçmeden önce burada vakit geçiriyor.

Kuş en yüksek rakımlı uçuşunu 6 bin 224 metre irtifada, en hızlı uçuşunu ise saatte 132 kilometre olarak gerçekleştirdi.

KuzeyDoğa Derneği Başkanı, Koç ile Utah üniversiteleri öğretim üyesi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, kuştan gelen verilerin bilim insanlarını heyecanlandırdığını ve halen veri aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Şekercioğlu, kuşun, Aras Nehri üzerindeki adalarda yaşamını sürdürdüğünü ve bu adaların nehirden çakıl çıkaran kişilerce tahrip edildiğini belirterek, "Bütün yazı, üreme sezonunu Aras Nehri'nin adalarında üreyerek geçirip Aras ile beslendikten sonra bütün Doğu Anadolu'yu, Suriye'yi, Irak'ı, Suudi Arabistan'ı ve Kızıldeniz'i geçerek Eritre'ye gitmiş. Afrika ülkesi Eritre ve oradan da Kızıldeniz kıyısında kışı geçirmiş" dedi.

Kuşun benzer bir güzergahtan geri döndüğünü aktaran Şekercioğlu, "Yine bu noktaya, Aras Nehri'ndeki adalara geldikten sonra tekrar şimdi sonbahar göçüne başladı. An itibarıyla Cidde'nin güneyinde, Kızıldeniz kıyısında ve tahminen Kızıldeniz'i tekrar geçip kışı Eritre'de geçirdikten sonra umarız hayatta kalıp 2026 ilkbaharında tekrar Aras Nehri'ne dönüp hemen buradaki nehirdeki adalarda üreyecek" diye konuştu.