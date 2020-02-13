DHA

ABD Kongresi Finansal Hizmetler Komitesi'ndeki yarıyıllık "Para Politikası Raporu"na ilişkin sunumunda, koronavirüs ile ilgili gelişmeleri yakından izlediklerini vurgulayan Powell, salgının ABD ekonomisi üzerindeki olası etkilerinin yakında verilere yansıyacağına işaret etti.

Buna karşın, koronavirüsün ekonomi üzeindeki etkilerinin boyutlarına ilişkin öngörüde bulunmak için de "çok erken" olduğunu söyledi. Bu süre içinde Çin ile turizm ve ticaretin biraz gerileyeceğinin öngörüldüğünü belirten Powell, piyasalardan da "güçlü tepki" beklenebileceğinin altını çizdi.



ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de, koronavirüsün ekonomi üzerindeki olumsuz etkisinin 2020'nin ötesinde devam etmeyeceğini söyledi. Senato Finans Komitesi'ne Trump yönetiminin bütçe planını sunmadan önce açıklamalarda bulunan Mnuchin, coronavirüsün Trump yönetiminin ABD ekonomisi için uzun vadeli büyüme tahminlerini etkilemeyeceğini vurguladı.

"Koronavirüsün bu yılın ötesinde bir etkisinin olmasını beklemiyorum" diye konuşan Mnuchin, Çin'deki salgının genel olarak etkisini değerlendirmek için 3-4 haftalık veriye daha ihtiyaç olduğunu da ekledi.