Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler İş-Yaşam Poşette zam marketlere geldi! Poşete zam geldi mi, son durum nedir?

Tüketici poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre plastik poşet geri kazanım katılım payı 38.5 kuruş oldu. Buna göre, marketlerin piyasaya süreceği her poşet karşılığında devlete ödeyeceği tutar 38.5 kuruş olacak. Tüketicinin poşete ödeyeceği 25 kuruşta ise bir değişiklik olmayacak

Giriş: 28.12.2022 - 09:35 | Güncelleme: ABONE OL
Poşette zam marketlere geldi! Poşete zam geldi mi, son durum nedir?
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanlığı’nın bazı ürünlerden tahsil edilecek geri kazanım katılım payı tutarlarını yeniden belirleyen kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre plastik poşet geri kazanım katılım payı 38.5 kuruş oldu. Yani, marketlerin piyasaya süreceği her poşet karşılığında devlete ödeyeceği tutar 25 kuruştan 38.5 kuruşa yükseldi.

Ancak bu kararla tüketicinin poşete ödeyeceği 25 kuruşta bir değişiklik olmayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasaya göre yeniden değerleme oranında yüzde 122.93 yapılması planlanan artışta indirim yetkisini kullanarak 55 kuruş olması gereken plastik poşet geri kazanım katılım payını 38.5 kuruş olarak belirledi.

Haberi Hazırlayan : Selim Karahan

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Her köşede baş döndüren koylarıyla Likya Yolu
Her köşede baş döndüren koylarıyla Likya Yolu
Anadolu'daki yaban hayatı fotokapanlara yansıdı
Anadolu'daki yaban hayatı fotokapanlara yansıdı
İstanbul Tıp Fakültesinde hasta muayenelerinde yeni dönem başladı
İstanbul Tıp Fakültesinde hasta muayenelerinde yeni dönem başladı
Sevgili dehşetinin ayrıntıları ortaya çıktı!
Sevgili dehşetinin ayrıntıları ortaya çıktı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.