Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        69
        Fenerbahçe
        FB
        67
        Trabzonspor
        TS
        43
        Beşiktaş
        BJK
        43
        Kasımpaşa
        KSM
        39
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        36
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        35
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        34
        Rams Başakşehir
        İBFK
        33
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        32
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        32
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        30
        MKE Ankaragücü
        MKE
        29
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        29
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        29
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        28
        Gaziantep FK
        GFK
        28
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        26
        Tümosan Konyaspor
        KON
        25
        İstanbulspor
        İST
        12
        Haberler Spor Futbol Porto- Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Porto- Arsenal maçı şifresiz mi? - Futbol Haberleri

        Porto- Arsenal maçı ne zaman? Porto- Arsenal maçı hangi kanalda?

        Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Porto evinde Arsenal'i konuk ediyor. Portekiz temsilcisi, H Grubu'nda Antwerp ve Shaktar Donetsk'i geride bırakarak 2'nci oldu. Arsenal ise B Grubu'nu Lens, Sevilla ve PSV gibi takımların önünde tamamlayarak lider bitirdi. Zorlu mücadele öncesi maç ile ilgili detaylar araştırma konusu oldu. Peki, Porto- Arsenal maçı ne zaman?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2024 - 13:11 Güncelleme: 21.02.2024 - 13:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Şampiyonlar Ligi son 16 turu heyecanı Porto- Arsenal maçıyla devam ediyor. Hücum hattında etkili isimlere sahip olan Porto, İngiliz devi Arsenal'i ağırlıyor. Dragao Stadı'nda oynanacak maç ile ilgili konular sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Porto- Arsenal maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, karşılaşma dair detaylar...

        • 2

          PORTO- ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

          Porto- Arsenal maçı 21 Şubat Çarşamba (bugün) 23.00'de başlayacak.

          Dragao Stadı'nda oynanacak olan maç TV 8.5'dan şifresiz olarak yayınlanacak.

        • 3

          PORTO- ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

          Kritik mücadele öncesinde muhtemel 11'ler belli oldu.

          Porto: Costa, Mario, Pepe, Otavio, Borges, Varela, Gonzalez, Conceiçao, Gabriel Cossa, Galeno, Evanilson

          Arsenal: Raya, White, Saliba, Gabriel, Kiwior, Odegaard, Rice, Havertz, Saka, Martinelli, Trossard

        • 4

          MAÇIN HAKEMİ TÜRK ASILLI

          Porto- Arsenal Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçını Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük yönetecek.

          GRUP İSTATİSTİKLERİ

          Oynadığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Portekiz ekibi, grubunu Barcelona’nın hemen ardından 2. sırada tamamladı. Mavi- beyazlılar, rakip fileleri 15 kez sarsarken kalesinde 8 gol gördü.

          Öte yandan Arsenal, B Grubu'nu 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak lider bitirdi. Mikel Arteta'nın öğrencileri, rakip fileleri 16 kez havalandırırken kalesinde ise 4 gol yedi.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Dünyada böyle bir liç örneğine rastlamadık!"
        "Dünyada böyle bir liç örneğine rastlamadık!"
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        4 mürettebat aranıyor! Batan geminin akıbetiyle ilgili açıklama!
        4 mürettebat aranıyor! Batan geminin akıbetiyle ilgili açıklama!
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        Zirveye yerleşti
        Zirveye yerleşti
        NASA'dan ayrılıp Türkiye'ye dönen astrofizikçi, üniversitede ders vermeye başladı
        NASA'dan ayrılıp Türkiye'ye dönen astrofizikçi, üniversitede ders vermeye başladı
        Çocuklarını istismar eden YouTuber anne hakkında karar
        Çocuklarını istismar eden YouTuber anne hakkında karar
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        Pompalı tüfekle 4 kişi öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Pompalı tüfekle 4 kişi öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        "Emekli olacaktım ama..."
        "Emekli olacaktım ama..."
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Türkiye'de ilk! Baş, boyun kanserleri ve beyin hastalıklarının tedavisinde kullanılacak
        Türkiye'de ilk! Baş, boyun kanserleri ve beyin hastalıklarının tedavisinde kullanılacak
        Berkan'a sol bek yaradı!
        Berkan'a sol bek yaradı!
        Payı arttı, satışı düştü
        Payı arttı, satışı düştü
        Emekliye bayram ikramiyesi TBMM'ye geliyor
        Emekliye bayram ikramiyesi TBMM'ye geliyor
        Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın zirvesinde
        Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın zirvesinde
        "Kendine has bir sıcaklığı var"
        "Kendine has bir sıcaklığı var"
        Habertürk Anasayfa