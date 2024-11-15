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        Haberler Bilgi Spor Portekiz- Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Cristiano Ronaldo ilk 11'de oynayacak mı?

        Portekiz- Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        UEFA Uluslar Ligi 5. maçında Portekiz, Polonya'yı konuk ediyor. Cristiano Ronaldo, Leao, Bernardo Silva gibi dünya yıldızlarını kadrosunda bulunduran Portekiz, Polonya engelini geçerek puanını 13'e yükseltmeyi hedefliyor. Futbolseverler maçın detaylarını ve yayıncı kuruluşunu araştırıyor. Peki, Portekiz- Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2024 - 11:23 Güncelleme: 15.11.2024 - 11:36
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        • 1

          Portekiz- Polonya maçına sayılı saatler kaldı. UEFA Uluslar Lig A Grup 1'de Portekiz 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alarak 10 puanla lider konumda. Öte yandan Polonya çıktığı 4 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlübiyet aldı ve 4 puanla 3. sırada yer buldu. Peki, Portekiz- Polonya maçı ne zaman ve hangi kanalda? Cristiano Ronaldo ilk 11'de oynayacak mı? İşte, detaylar...

        • 2

          PORTEKİZ- POLONYA MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

          Portekiz- Polonya maçı 15 Kasım Cuma (bugün) 22.45'te oynanacak.

          Heyecanla beklenen mücadele dijital platform EXXEN'den naklen yayınlanacak.

        • 3

          RONALDO İLK 11'DE OYNAYACAK MI?

          Dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak gösterilen Ronaldo, EURO 2024'te yedek kalmasıyla çok konuşulmuştu.

          Roberto Martinez'in Portekiz teknik direktörlüğü görevine gelmesiyle düzenli olarak ilk 11'de forma şansı buldu. UEFA Uluslar Ligi grup maçlarında ise takımıyla çıktığı 4 maçta 3 gol atarak dikkatleri çekti.

          Kariyerinde 1000 gol atmayı hedefleyen Cristiano Ronaldo, Polonya karşısında da Portekiz'in en etkili silahı olacak.

        • 4

          PORTEKİZ MUHTEMEL 11

          Costa, Dalot, Silva, Araujo, Nuno Mendes, Bernardo Silva, Joao Neves, Bruno Fernandes, Neto, Rafael Leao, Cristiano Ronaldo

        • 5

          LEWANDOWSKİ SAKAT!

          Barcelona forması giyen Robert Lewandowski geçirdiği sırt sakatlığı sebebiyle sahalardan 10 gün uzak kalacak. Bu nedenle Polonya'lı yıldız oyuncu Portekiz maçında forma giyemeyecek.

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