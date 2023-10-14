PORTEKİZ GARANTİLEDİ, RONALDO TARİHE GEÇTİ

J Grubu'nda ise lider Portekiz, ağırladığı Slovakya'yı Gonçalo Ramos ve biri penaltıdan olmak üzere Cristiano Ronaldo'nun iki golüyle 3-2 yenerek EURO 2024'e katılmayı garantiledi.