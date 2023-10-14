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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Yok artık Ronaldo! Portekiz kazandı, Cristiano Ronaldo yine tarihe geçti! - Son Dakika Spor Haberleri - Futbol Haberleri

        Portekiz kazandı, Cristiano Ronaldo yine tarihe geçti!

        UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde dün gece alınan sonuçların ardından 3 ülke finallere katılmayı garantilerken, Portekiz'in Slovakya'yı 3-2 mağlup ettiği maçta 2 gol atan Cristiano Ronaldo tarihe geçti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2023 - 10:51 Güncelleme: 14.10.2023 - 10:51
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        • 1

          EURO 2024 Elemeleri'nde 7. hafta heyecanı 3 grupta oynanan 7 maçla devam etti.

        • 2

          Öne çıkan maçlarda, B Grubu'nda Fransa, konuk olduğu Hollanda'yı 2-1 mağlup etti.

        • 3

          MBAPPE, FRANSA'YI EURO 2024'E TAŞIDI

          Horozlar'a galibiyeti getiren golleri 7. ve 53. dakikalarda Kylian Mbappe kaydetti.

        • 4

          Hollanda'nın tek golü ise 83. dakikada Quilindschy Hartman'dan geldi.

        • 5

          Fransa aldığı bu galibiyetle EURO 2024'e katılmayı garantiledi.

        • 6

          BELÇİKA, ALMANYA BİLETİNİ KAPTI

          F Grubu'nda ise Belçika, deplasmanda Avusturya'yı Dodi Lukebakio (2) ve Romelu Lukaku'nun golleriyle 3-2'lik skorla geçti ve final vizesi alan diğer takım oldu.

        • 7

          Avusturya'da Konrad Laimer ile Marcel Sabitzer'in ağları sarsması, puan için yeterli olmadı.

        • 8

          PORTEKİZ GARANTİLEDİ, RONALDO TARİHE GEÇTİ

          J Grubu'nda ise lider Portekiz, ağırladığı Slovakya'yı Gonçalo Ramos ve biri penaltıdan olmak üzere Cristiano Ronaldo'nun iki golüyle 3-2 yenerek EURO 2024'e katılmayı garantiledi.

        • 9

          Slovakya'da David Hancko ile Stanislav Lobotka fileleri havalandırdı.

        • 10

          Slovakya'ya karşı 2 kez fileleri havalandıran Cristiano Ronaldo, futbol tarihinde milli formayla 125 gol atan ilk futbolcu oldu.

        Haberi Hazırlayan: Uğur Sarıkaya
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