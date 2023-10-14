Portekiz kazandı, Cristiano Ronaldo yine tarihe geçti!
UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde dün gece alınan sonuçların ardından 3 ülke finallere katılmayı garantilerken, Portekiz'in Slovakya'yı 3-2 mağlup ettiği maçta 2 gol atan Cristiano Ronaldo tarihe geçti.
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EURO 2024 Elemeleri'nde 7. hafta heyecanı 3 grupta oynanan 7 maçla devam etti.
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Öne çıkan maçlarda, B Grubu'nda Fransa, konuk olduğu Hollanda'yı 2-1 mağlup etti.
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MBAPPE, FRANSA'YI EURO 2024'E TAŞIDI
Horozlar'a galibiyeti getiren golleri 7. ve 53. dakikalarda Kylian Mbappe kaydetti.
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Hollanda'nın tek golü ise 83. dakikada Quilindschy Hartman'dan geldi.
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Fransa aldığı bu galibiyetle EURO 2024'e katılmayı garantiledi.
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BELÇİKA, ALMANYA BİLETİNİ KAPTI
F Grubu'nda ise Belçika, deplasmanda Avusturya'yı Dodi Lukebakio (2) ve Romelu Lukaku'nun golleriyle 3-2'lik skorla geçti ve final vizesi alan diğer takım oldu.
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Avusturya'da Konrad Laimer ile Marcel Sabitzer'in ağları sarsması, puan için yeterli olmadı.
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PORTEKİZ GARANTİLEDİ, RONALDO TARİHE GEÇTİ
J Grubu'nda ise lider Portekiz, ağırladığı Slovakya'yı Gonçalo Ramos ve biri penaltıdan olmak üzere Cristiano Ronaldo'nun iki golüyle 3-2 yenerek EURO 2024'e katılmayı garantiledi.
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Slovakya'da David Hancko ile Stanislav Lobotka fileleri havalandırdı.
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Slovakya'ya karşı 2 kez fileleri havalandıran Cristiano Ronaldo, futbol tarihinde milli formayla 125 gol atan ilk futbolcu oldu.