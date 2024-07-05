Portekiz- Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Portekiz-Fransa maçına sayılı saatler kaldı. Turnuvanın iki favori takımını karşı karşıya getirecek mücadelede Portekiz ve Fransa yarı finale kalmak için mücadele verecek. Kıran kırana mücadelelere sahne olması beklenen Portekiz-Fransa maçının ne zaman oynanacağı merak konusu oldu. Peki, "Portekiz-Fransa maçı ne zaman? EURO 2024 çeyrek final Portekiz-Fransa maçı hangi kanalda?" İşte Portekiz-Fransa maçı tarihi ve saati...