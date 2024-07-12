Portekiz'den flaş iddia: Di Maria 1 yıl daha Benfica'da!

CNN Portekiz'in haberine göre Benfica, 36 yaşındaki Arjantinli futbolcunun sözleşmesini Haziran 2025 yılına kadar uzattı. İddiaya göre hem Benfica tarafının hem de oyuncu tarafının anlaşma sağladığı, oyuncunun Copa America dönüşü sonrası imza atacağı belirtildi.