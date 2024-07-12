Portekiz'den flaş iddia: Di Maria 1 yıl daha Benfica'da!
Transfer döneminde kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Angel Di Maria transferinde Beşiktaş'a kötü haber. Benfica ile yeniden anlaştı iddiası...
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Beşiktaş'ın uzun süredir kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürdüğü Angel Di Maria transferinde süpriz bir gelişme yaşandı.
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CNN Portekiz'in haberine göre Benfica, 36 yaşındaki Arjantinli futbolcunun sözleşmesini Haziran 2025 yılına kadar uzattı. İddiaya göre hem Benfica tarafının hem de oyuncu tarafının anlaşma sağladığı, oyuncunun Copa America dönüşü sonrası imza atacağı belirtildi.
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BEŞİKTAŞ VE ROSARIO CENTRAL OLMADI
Uzun zamandır Beşiktaş'ın da transferi için yoğun mesai harcadığı Angel Di Maria, ailesinin İstanbul'a gelmek istememesi üzerine ülkesi Arjantin'de Rosario Central ile görüşmüştü. Ancak Arjantin'den gelen tehdit mesajları yüzünden oyuncunun Benfica ile anlaştığı iddia edildi.
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48 MAÇTA 32 GOLE DİREKT KATKI
Geride bıraktığımız sezonda Benfica ile tüm kulvarlarda 48 maça çıkan 36 yaşındaki Arjantinli kanat oyuncusu bu maçlarda 17 gol atıp 15 de asist yaptı.