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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Portekiz'de Türkiye maçı hazırlıkları - Futbol Haberleri

        Portekiz'de Türkiye maçı hazırlıkları

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında 22 Haziran Cumartesi günü Türkiye ile karşılaşacak Portekiz Milli Takımı, hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 19:48 Güncelleme: 20.06.2024 - 19:51
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        Portekiz Milli Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında 22 Haziran Cumartesi günü Türkiye ile karşılaşacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

        Harsewinkel kentinin Marienfeld kasabasında teknik direktör Roberto Martinez yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

        Sakat ve cezalı futbolcusu bulunmayan Portekiz Milli Takımı, tam kadro antrenmanda yer aldı.

        İdmanın basına açık bölümünde oyuncular ısınma, koşu ve pas çalışması gerçekleştirdi.

        Portekiz, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Türkiye karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

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