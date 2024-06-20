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        Haberler Gündem Balıkesir'in Edremit ilçesinde kavgada pompalı tüfekle vurulan 2 kişi öldü

        Balıkesir'de kavgada pompalı tüfekle vurulan 2 kişi öldü

        Balıkesir'de aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan sözlü tartışma kısa zamanda yerini silahlı kavgaya bıraktı. Kavgada ağır yaralanan Nihat Gönül ve Ahmet Ürkmez hastanede yolunda can verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 19:44 Güncelleme: 20.06.2024 - 20:05
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        Balıkesir'de silahlı kavga: 2 ölü
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

        HUSUMETLİ İKİ GRUP ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

        Yolören Mahallesi'nde Sanayi Sitesi girişinde karşılaşan ve aralarında önceden husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

        TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ

        Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda, pompalı tüfekle vurulan Nihat Gönül (40) ve Ahmet Ürkmez (38) yaralandı.

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        MORGA KALDIRILDI

        Çevredekilerin ihbarının ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince öldükleri belirlenen Gönül ve Ürkmez'in cansız bedenleri, Edremit Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        SUÇ ALETLERİYLE YAKALANDILAR

        Olaydan sonra kaçan 4 şüpheli ise jandarma ekiplerince kısa sürede suç aletleriyle yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların işlemleri sürüyor.

        Çevredeki bir güvenlik kamerasının kayıtlarında, motosikletlerle sanayi sitesinin girişine gelen söz konusu kişilerin kavga etmeye başladığı, ardından birbirlerine silahla ateş ettiği görülüyor

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        #Balıkesir
        #Nihat Gönül
        #Ahmet Ürkmez
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