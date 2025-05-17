Portekiz'de şampiyon Sporting!

Portekiz Premier Lig'in 34. ve son haftasında Sporting sahasında Vitoria Guimares ile karşılaştı.

Şampiyonluk maçında yeşil-beyazlılar, rakibini 2-0 mağlup ederek 82 puanla ligi zirvede tamamladı ve 21. şampiyonluğunu elde etti.

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Sporting'in gollerini 55. dakikada Gonçalves 82. dakikada Gyökeres kaydetti. Benfica ise deplasmanda Braga ile karşılaştığı ve rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün takımı 80 puanla ligi ikinci sırada tamamladı.