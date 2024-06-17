Portekiz, Çekya'ya karşı 28 yıldır kaybetmiyor
EURO 2024'te Türkiye'nin de bulunduğu F Grubu'nda, Portekiz ile Çekya yarın TSİ 22.00'de Leipzig'de karşılaşacak. Portekiz, Çekya'ya karşı 28 yıldır yenilmiyor
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türkiye'nin de bulunduğu F Grubu'nda yarın Çekya ile karşılaşacak Portekiz, 28 yıldır rakibine kaybetmiyor.
Almanya'nın Leipzig kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.
Mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Guida'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Filippo Meli ve Giorgio Peretti yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sloven Rade Obrenovic olacak.
Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Portekiz, Çekya karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Rakibini uzun süredir yenemeyen Çekya ise galip gelerek futbol otoritelerini şaşırtmaya çalışacak.
İKİ TAKIM ARASINDA ALTINCI RANDEVU
Portekiz ile Çekya tarihlerinde 6. kez kozlarını paylaşacak.
Geride kalan 5 maçta Portekiz 4, Çekya bir defa kazandı.
Bu karşılaşmalarda Portekiz 10, Çekya 2 gol kaydetti.
PORTEKİZ SON MAÇI FARKLI KAZANDI
Portekiz, rakibiyle oynadığı son maçtan farklı skorla galip ayrıldı.
İki takım, 2022-2023 UEFA Uluslar Ligi'nde 24 Eylül 2022'de Çekya'da karşılaştı.
Diogo Dalot (2), Bruno Fernandes ve Diogo Jota'nın golleriyle sonuca giden Portekiz, maçı 4-0 kazandı.
ÇEKYA'NIN TEK GALİBİYETİ 1996'DA
Çekya, Çekoslovakya dağıldıktan sonra Portekiz ile karşılaştığı maçlarda tek galibiyetini, EURO 1996'da elde etti.
Turnuvanın çeyrek finalinde Portekiz ile karşılaşan Çekler, 1-0'lık skorla galip geldi.
Şampiyona tarihinde en iyi derecesini EURO 1996'da elde eden Çekya, final oynama başarısı gösterdi.
MUHTEMEL 11'LER
Karşılaşma öncesi UEFA'nın internet sitesinde yer alan muhtemel 11'ler şu şekilde:
Portekiz: Costa, Cancelo, Pepe, Dias, Mendes, Palhinha, Vitinha, Fernandes, Leao, Ronaldo, Bernardo Silva
Çekya: Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Soucek, Provod, Barak, David Jurasek, Kuchta, Schick