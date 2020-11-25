Porscheli manipülasyona ceza yağdı

Sermaye Piyasası Kurulu, borsada dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle Porscheli manipülatör adıyla bilinen Hasan Meşe'nin başını çektiği gruba ceza yağdırdı. Bu kişilerin Avod, Martı Gayrimenkul ve Adese hisse senetlerinde dolandırıcılık yaptıklarını tespit eden SPK, yayınladığı bültende bu kişilerin Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2'inci maddesi gereği piyasa dolandırıcılığı yaptığına dair makul şüphenin oluştuğunu açıkladı. Hasan Meşe ve ekibine 6 ay işlem yasağı getiren SPK, şimdi bu madde gereğince savcılığa suç duyurusunda bulunacak. Şahıslar piyasa dolandırıcılığından 3 ile 5 yıl hapis cezası ile yargılanacak.
İKİNCİ KEZ GRUBA KATILANA DA HAPİS
SPK yaklaşık 15 gün önce Telegram ve Twitter'den yatırımcıları dolandıranların yanı sıra bu gruplara katılanlara da aynı cezayı verip haklarında suç duyurusunda bulunmuştu. SPK, Euro Menkul hisse senetlerinde piyasa dolandırıcılığı yapıldığı gerekçesiyle Uğur Yaman ve Hüseyin Tanrıkut Motun Tuğcu ve Ayyıldız adlı gruba katılan yatırımcılara 6 ay işlem yasağı cezası verip haklarında suç duyurusunda bulunmuştu. Şimdi ise Hasan Meşe'nin yanı sıra Telegram adlı sosyal medya uygulamasındaki “Borsa66” adlı grup ile “@hasanmese35” Twitter hesabı üzerinden, takipçilerine AVOD, MRGYO ve ADESE payları ile ilgili olarak yatırımcıların kararlarını etkilemek ve bu suretle menfaat temin etmek amacıyla yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunduğu belirlenen 9 kişiye daha aynı ceza geldi.
SON MAĞDUR İZMİR DEPREMİNDE ÇALIŞAN SAĞLIKÇILAR OLDU
Hasan Meşe'nin Twitter'deki hesabından en son İzmir depreminde çalışan sağlıkçılara seslenilerek güya Martı Gayrimenkul hisselerinde para kazanabilecekleri söylendi. Meşe kişisel hesabından depremde çalışan sağlıkçıların çok yorulduğunu ve onlara özel bu hisseyi önerdiğini belirtti. Tabii ki piyasa dolandırıcılarının sözüne kanan deprem çalışanı sağlıkçılar dolandırılmış oldu. SPK, Hasan Meşe ve ekibi tarafından gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun “Piyasa dolandırıcılığı” başlıklı 107'nci maddesinin 2'nci fıkrasında sayılan fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulunduğunu belirtti. Kurul, aynı gruba 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 1'inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen,aynı kanunun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; 26.11.2020 tarihinden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.
3 YIL HAPİS CAZASI İLE YARGILANACAKLAR
SPK incelemeyi Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107'inci maddesinin ikinci bendi gereğince yaptı. Bu madde gereği 3 ile 5 yıl arasında hapis cezası için savcılığa suç duyurusunda bulunulacak. SPK toplam 10 kişiye işlem yasağı getirdiği açıklamasında bu madde yani piyasa dolandırıcılığı suçu için makul şüphenin doğduğunu açıkladı.
İŞTE SPK'NIN CEZA VERDİĞİ GRUP:
HASAN MEŞE
MEHMET HİKMET YILDIRIM
DİLEK ARUZ
SELMAN PEKTEZEL
MEHMET EMİN MASCA
HÜSEYİN PEKTEZEL
EŞREF GÜNGÖR
HAKAN GÜNGÖR
SERDAL PEKTEZEL
İŞTE SPK'NIN DAYANAĞI MADDE:
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