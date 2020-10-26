Borsada bu kez Porsche Cayanne'lı hüsran yaşanıyor. Borsada belki de dünyanın en büyük saadet zincirini kuran SPK yasaklısı Hasan Meşe, yasağa rağmen küçük yatırımcıların zarar etmesine neden olan manipülatif paylaşımlarına devam ediyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 6 ayrı soruşturma açtığı öğrenilen Hasan Meşe, sosyal medyadan yapılan öneriler ile yapılan soygun organizasyonları kurularak vatandaşı dolandıranlar için sosyal medya düzenlemesi olmadığı bir türlü durdurulamıyor. Borsaya yeni gelen ve borsayı bilmeyen 800 bin civarında yatırımcının bir kısmı da büyük paralar kazanma hevesi ile bu tip manipülatörlerin peşine takılınca dolandırıcılığın boyutu da giderek büyüyor. Yatırımcılar SPK ve Borsa İstanbul'un uyarılarına kulak tıkayarak dolandırıcıların peşine düşüyor.
Yasak olduğu halde hiç çekinmeden hisse öneriyor.
Diğerleri uyanmasın diye zarar eden yatırımcıyı aşağılıyor, alçaltıcı ifadeler kullanıyor.
BU KEZ BAŞTAN ZARAR
Borsada manipülatörlerin önerileri doğrultusunda yükselen hisseler daha sonra yine bu kişilerin belirlediği fiyata ulaşınca aynı hızla geri geliyor ve binlerce mağdur yaratıyor. Bu kişilerden en ünlü olanı şu sıralar Twitter'den yönlendirme yapan Hasan Meşe. SPK tarafından piyasa dolandırıcısı olduğu gerekçesiyle 6 ay ceza alan Meşe, perşembe günü Avod Kurutulmuş Gıda hissesini önerdi. Meşe'nin öneri yaptığı 21 Ekim günü Avod hissesi 13.70 lirayı görmüştü. Buradan sürekli düşen hisse 3 gündür taban oldu. Bugün yine yüzde 10 civarında düşerek 9.38'e geriledi. Tabii böylece binlerce mağdur yaratılmış oldu.
PORSCE'Lİ ŞOVA 14 BİN KİŞİ KATILDI
Meşe küçük yatırımcıları tavlamak için genellikle lüks araç ve tekneleri tercih ediyor. Lüks bir otelde toplantı düzenleyen Meşe, son olarak Avod hissesini önermeden önce küçük yatırımcıların parası ile yeni aldığı Porsce'yi kullanarak canlı yayın yaptı. Meşe her zaman olduğu gibi bir hisseyi açıklamadan önce yarışma programlarının seyirciyi heyecanlandırıp izlemesini sağlayacak 'az sonra' gizemi yaratmayı da ihmal etmiyor. Ünlü manipülatör Avod hissesini açıklamadan önce de yeni Porsce'yi ile tur atarak benzer gizemi yarattı. Bu sırada yaptığı canlı yayına ise tam 14 bin kişi katıldı.
Porsche'nin yanı sıra küçük yatırımcının parası ile satın aldığı lüks yatı sergileyerek yatırımcıyı tavlıyor
SPK: ALIN DİYENLER SATIYOR
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ise bu kişilere sadece işlem yasağı cezası getirmekle yetinmek zorunda kalıyor. Bir de dolandırıcıyı caydırmaktan uzak para cezası var. Dolandırıcılığı tam anlamıyla önleyecek gerekli yasal düzenleme henüz yok. İşlem yasağı alan kişi ise işlemlerini bir yakını üzerinden devam ettiriyor. Ayrıca SPK uzmanları bazı şirket sahiplerinin de bu manipülatörler ile birlikte hareket ettiğini saptadıklarını belirtiyor. Bu nedenle ceza alan şirket sahipleri var ancak bundan sonra manipülatörler ile birlikte ceza alacak şirket sahiplerinin sayısının epey artması bekleniyor. SPK uyarısında manipülatörlerin hisse önerdiklerinde kendilerinin o hisseyi sattığını tespit ettiğini açıklamıştı.
İŞTE O HİSSEDEKİ HAREKET:
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