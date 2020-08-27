Kullanıcılarına yüksek kalitede ücretsiz görsel indirme imkanı sunan Freepik, 8 milyondan fazla kullanıcısının kullanıcı adı ve şifre bilgilerinin çalındığını açıkladı. Dünya çapında en çok ziyaret edilen 100 site arasında yer alan ve 20 milyon kullanıcısı olan Freepik’ten yapılan açıklamaya göre saldırı, SQL Injection yöntemi kullanılarak yapıldı.
Freepik’te üyeliği bulunan kullanıcıları uyaran siber güvenlik kuruluşu Bitdefender Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, benzer kullanıcı adı ve şifre kombinasyonunun kullanıldığı diğer tüm şifrelerin değiştirilmesi gerektiğini söyledi.
TÜM ŞİFRELER İPTAL EDİLDİ
Güvenlik ihlalini fark ettikleri anda kullanıcılarını bilgilendiren ve soruşturmaya başlayan Freepik, saldırının ne zaman gerçekleştiğini ise açıklamadı. Freepik tüm mevcut şifreleri iptal etti ve kullanıcılardan hesaplarına giriş yapmaları için yeni bir şifre seçmelerini istedi.
Ayrıca 8 milyonu aşkın kullanıcının yaklaşık 4.5 milyonunun Google, Facebook veya Twitter hesaplarını kullanarak platforma giriş yaptıkları ve bu nedenle parola bilgilerinin çalınmadığı, ancak kalan 3.7 milyona yakın kullanıcının ise e-posta adreslerinin yanı sıra parola bilgilerinin de çalındığı açıklandı. Siber saldırıda kullanılan SQL Injection yöntemi, hackerlerin web uygulamalarının arkasındaki veri tabanını kontrol edebilmelerine imkan tanıyor.
‘TEKRAR TEKRAR KULLANMAK BÜYÜK RİSK’
Güvenlik uzmanları, Türkiye’deki Freepik kullanıcılarına doğrudan siteye girerek şifre değişimi yapmalarını tavsiye ediyor. Aynı e-posta adresi ve şifre kombinasyonunun birden fazla sitede kullanılmasının karşılaşılan en yaygın hatalardan biri olduğunu vurgulayan Akkoyunlu, hackerlerin bir siteye yaptığı saldırıyla birden çok siteye ait kullanıcı giriş bilgilerine ulaşma olasılığının bu şekilde yükseldiğinin altını çiziyor.
Siber güvenlik uzmanları, bu nedenle, Freepik hesabı olan kullanıcıların bu şifrelerini başka bir platformda kullanmadıklarından emin olmaları öneriliyor.
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