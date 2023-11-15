Tüm sevenlerimizden aldığımız mesajlar doğrultusunda açıklama yapma ihtiyacı hissediyoruz.

Şu anda doktorlar, durumunun daha iyiye gittiğini ve gerekli tedavinin yapıldığını belirtmişlerdir. Sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme olduğunda sevenlerine bilgilendirme yapılacaktır.