Popstar Bayhan'ın son hali yıllar sonra ortaya çıktı! Ünlü ismi görenler tanıyamadı!
Ercan Saatçi, Armağan Çağlayan ve Deniz Seki'nin jüri üyeliği yaptığı Popstar yarışmasıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Bayhan Gürhan, yıllar sonra son haliyle ortaya çıktı. Kendine has şarkı yorumu ve performansıyla hafızalara kazınan Popstar Bayhan'ı görenler gözlerine inanamadı.
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Popstar Türkiye, sunuculuğunu Haldun Dormen ve Gamze Özçelik'in yaptığı 2003-2004 yıllarında Kanal D'de yayınlanan yarışma programında kendine has şarkı yorumuyla hafızalara kazınan Bayhan Gürhan'ın son hali ortaya çıktı.
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Uzun bir süredir ekranlarda yer almayan Bayhan, TikTok hesabı açtı. Sevenleriyle canlı yayın yapan isim, Eylül ayında konserlerine başlayacağının müjdesini verdi.
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Konserlerine gelemeyenler için her akşam TikTok hesabı üzerinden canlı yayın açarak şarkı söyleyeceğini belirten Bayhan'ın son hali görenleri şaşırttı.
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14 Mart 1980 yılında dünyaya gelen Bayhan Gürhan şimdilerde hem Instagram hesabından hem de TikTok hesabından sevenleriyle buluşuyor, sık sık paylaşımlar yapıyor
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İşte Bayhan Gürhan'ın son hali...
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