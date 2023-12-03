Pompalı tüfekle öldürüldü

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Kastamonu'nun merkez Yolkonak köyü Yukarıyuva Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Fuat Camcı (19), henüz bilinmeyen sebeple F.D. tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Camcı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Camcı'nın cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırıldı.

Olayın ardından jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi F.D.'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan kişinin işlemleri devam ediyor.