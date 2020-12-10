Çocukların top oynamasına sinirlendi! 'Pompalı'ya sarıldı!

İstanbul'da dün, saat 16.00 sıralarında Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1343. Sokak'ta pompalı dehşeti yaşandı. Sokakta bulunan apartmanda yaşayan Mithat B., dışarıda top oynayan çocukların seslerinden rahatsız oldu. Evinden çıkan Mithat B., çocuklarla tartışmaya başladı. Çocuklara bağırması üzerine o an sokakta bulunan genç bir kız, Mithat B.'yi uyardı.
TÜFEĞİ ÇOCUKLARA DOĞRULTTU
DHA'da yer alan habere göre bunun üzerine Mithat B. kızın üzerine yürürken, başka bir genç adama yumruk attı. Tartışmadan sonra yaşadığı apartmana dönen adam, evinden aldığı pompalı tüfekle tekrar dışarı çıktı. Yanında getirdiği tüfeği önce sokaktaki çocuklara doğrultan öfkeli adam, havaya bir el ateş edip, sonra apartmana geri döndü.
VATANDAŞ POLİSİ ARAYIP BİLDİRDİ
Yaşananları gören sokaktaki vatandaşlar ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mithat B.'yi bina içinde yakaladıktan sonra gözaltına aldı. Tüfeğine de el konulan şüpheli ifadesi alınmak üzere Kıraç Polis Merkezi'ne götürüldü.
OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Sokaktaki çocukların gözleri önünde yaşanan dehşet anları ise çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Güvenlik kamerası görüntülerine Mithat B.'nin , sokaktaki çocuklarla tartışması, pompalı tüfeği çocuklara doğrultup daha sonra da havaya ateş etmesi ve gözaltına alındığı anlar yansıdı.
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