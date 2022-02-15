Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren 28. Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu (6.400) erkek, (1.600) kadın, ön lisans mezunu (1.600) erkek, (400) kadın aday olmak üzere toplam (10.000) aday asıl olarak alınacak. 28. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri Aday Seçme ve Değerlendirme Sınavı Kılavuzu uyarınca sınav başvurusu yapan POMEM adayları için POMEM sınav giriş yerleri ve POMEM sınav giriş belgeleri erişime açıldı.