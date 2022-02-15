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POMEM giriş yerleri 2022 açıklandı! POMEM 28. dönem sınav yeri sorgulama ve POMEM sınav giriş belgesi alma ekranı

POMEM 28. dönem sınav giriş yeri sorgulama ve POMEM sınav giriş belgesi alma

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenen 28. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri Aday Seçme ve Değerlendirme Sınavı (POMEM) için sınav giriş yerleri belli oldu. POMEM 28. Dönem sınavı için başvuruda bulunan adaylar sınav giriş yerlerini öğrenebilir ve sınav giriş belgesini indirebilir.

15.02.2022 - 12:01 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren 28. Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu (6.400) erkek, (1.600) kadın, ön lisans mezunu (1.600) erkek, (400) kadın aday olmak üzere toplam (10.000) aday asıl olarak alınacak. 28. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri Aday Seçme ve Değerlendirme Sınavı Kılavuzu uyarınca sınav başvurusu yapan POMEM adayları için POMEM sınav giriş yerleri ve POMEM sınav giriş belgeleri erişime açıldı. 

  • POMEM SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA 

    28. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik aşamasına katılacak olan adaylar Sınav Merkezlerini, T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayarak öğrenecekler.

    POMEM 28. DÖNEM SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

  • Adaylar ilan edilen sınav tarihi ve Sınav Merkezinde Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavına tabi tutulacak.

    Ayrıca, POMEM adaylarına posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecek. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğinde olacak. 

  • POMEM 28. DÖNEM SINAV KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

  • Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekiyor. 

     

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