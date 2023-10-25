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        Haberler Gündem POMEM 31. dönem başvuruları ne zaman başlayacak? 2023 POMEM başvuru tarihleri

        POMEM 31. dönem başvuruları ne zaman başlayacak? 2023 POMEM başvuru tarihleri

        POMEM 31. dönem başvuru tarihleriyle ilgili meraklı bekleyiş sürüyor. Polis adayları Kasım ayının yaklaşmasıyla birlikte "POMEM 31. dönem başvuruları ne zaman başlayacak?" sorularının cevabını merak edip araştırıyor. İşte POMEM 31. dönem başvuru tarihleriyle ilgili merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2023 - 12:38 Güncelleme: 25.10.2023 - 12:38
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        • 1

          POMEM 31.dönem başvuru tarihleri merak içerisinde polis adayları tarafından araştırılıyor. Kasım ayının yaklaşmasıyla birlikte gözler POMEM 31. dönem başvurularına çevrildi. Peki, POMEM 31.dönem başvuru tarihi ne zaman, belli oldu mu? İşte merak edilen tarih...

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          POMEM 31. DÖNEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          POMEM 31. dönem ön başvuru, mülakat sınavı ve fiziki parkur sınavı tarihleri henüz açıklanmadı. Sınav kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte başvuru ve sınav tarihleri de belli olacak.

        • 3

          POMEM BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

          Adaylar T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle internet ortamında başvuru esnasında ilgili haneleri doldurduktan sonra mutlaka başvuru sayfasının altında yer alan “ADAY BAŞVURUSUNU KAYDET” butonuna tıklayarak başvuru işlemini sonlandıracaktır. İnternet ortamında başvurular belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. Posta yolu ile veya başvuru tarihi geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

        • 4

          POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

          a) T.C. vatandaşı olmak,

          b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

          c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

          ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

          Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

          d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1994 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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