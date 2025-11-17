Polonya'nın Ukrayna'ya giden demiryolu hattında patlama: "Bu bir sabotaj" | Dış Haberler

Polonya'nın Ukrayna'ya giden demiryolu hattında patlama: "Bu bir sabotaj" | Dış Haberler

Polonya'nın Varşova-Lublin hattındaki demiryolu güzergahında bir patlama meydana geldi. Ukrayna'ya silah taşınması için aktif olarak kullanılan hatta yaşanan patlama, Polonya Başbakanı Tusk tarafından, "Benzeri görülmemiş bir sabotaj eylemi" olarak açıklandı.

Tusk, Ukrayna'ya giden güzergâhta Polonya demiryolu hattına zarar veren patlamadan sorumlu olanları yakalayacaklarına söz verdi.

REKLAM advertisement1

Varşova-Lublin hattındaki patlama, Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana Polonya ve diğer Avrupa ülkelerini vuran bir dizi kundaklama, sabotaj ve siber saldırının ardından meydana geldi.

Sorumlu Rusya mı?

Varşova, Polonya'nın Kiev'e yardımın merkezi olması nedeniyle Moskova'nın en büyük hedeflerinden biri haline geldiğini belirterek, geçmişte Rusya'yı sorumlu tutmuştu.

REKLAM

Rusya, sabotaj eylemlerinden sorumlu olduğunu defalarca reddetti.

Tusk, "Varşova-Lublin güzergahındaki demiryolu hattının havaya uçurulması, Polonya devletinin ve vatandaşlarının güvenliğini hedef alan eşi görülmemiş bir sabotaj eylemidir" dedi.

"Soruşturma devam ediyor. Daha önceki benzer vakalarda olduğu gibi, destekçileri kim olursa olsun failleri yakalayacağız."

Varşova, ekim ayında Polonya ve Romanya'nın Rusya adına sabotaj planladığı şüpheli sekiz kişiyi gözaltına aldığını açıklamıştı. Yerel polis pazar günü, bir tren makinistinin demiryolu hattında hasar olduğunu bildirdiğini, ancak yetkililerin bunun sabotaj sonucu olduğunu hemen teyit edemediğini belirtmişti. Tusk bir video konuşmasında, "Bu güzergâh Ukrayna'ya silah nakliyesi için de kullanılıyor" dedi: "Neyse ki bir trajedi yaşanmadı, ancak hukuki sonuçları çok ciddi." Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ordunun Ukrayna sınırına giden 120 km'lik demiryolu hattını incelediğini açıkladı.