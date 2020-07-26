Polonya, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeye hazırlanıyor

Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro, İstanbul Sözleşmesi'nde yer alan bazı maddelerin ideolojik olduğunu savunarak, söz konusu sözleşmeden çekilmek için Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bir öneride bulunacaklarını söyledi.
Polonya Adalet Bakanı Ziobro, ülkede son günlerde tartışmaya neden olan İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ziobro, Polonya yasalarının kadınların şiddete karşı korunması ve aile içi şiddet mağdurlarının güvence altına alınmasıyla ilgili İstanbul Sözleşmesi'nin tüm standartlarını karşıladığını belirterek, Adalet Bakanlığı olarak yarın, söz konusu sözleşmeden çekilme çalışmaları başlatılması için Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bir öneride bulunulacağını bildirdi.
Sözleşmede bazı maddelerin ideolojik unsurlara sahip olduğunu savunan Ziobro, sözleşme ile "biyolojik cinsiyete karşı sosyo-kültürel cinsiyetin" inşa edilmeye çalışıldığını, bu durumun Polonya tarafından kabul edilemez ve zararlı olarak değerlendirildiğini vurguladı.
Polonya Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Marlena Malag, geçen hafta ülkesinin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmaya hazırlandığını duyurmuş, bu açıklamaya sözleşmeyi savunanlar düzenledikleri gösteriyle tepki göstermişti.
2011 yılında İstanbul'da imzaya açılan ve Avrupa devletlerini hukuki olarak bağlayan İstanbul Sözleşmesi 2014 yılında yürürlüğe girmiş, Polonya ise söz konusu sözleşmeyi 2015 yılında imzalamıştı.
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