Polonya'dan son yılların en büyük geçit töreni
Polonya, Rusya ve Rusya'nın en önemli müttefiki Belarus ile sınırda yaşadığı gerilimin artması sonrası son yılların en büyük askeri geçit törenini düzenlemeye hazırlanıyor.
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Polonya Savunma Bakanlığı, Salı günü Polonya Silahlı Kuvvetler Günü kutlamalarının 92 uçak ve 2000 askerle kutlanacağını söyledi.
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Geçit töreni; ABD yapımı M1A1 Abrams tankları, Güney Kore K2 tankları, obüsler, HIMARS roketatarlar dahil olmak üzere Polonya'nın cephaneliğinde bulunan en son teknolojileri içereceği belirtildi.
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Polonya “WISŁA” hava savunma sisteminin bir parçası olan Patriot füze batarya sistemlerinin de geçit töreninde yer alacağı ifade edildi.
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Geçen hafta Polonya, Belarus'taki Rus Wagner paralı askerlerinin varlığıyla ilgili endişelerin artmasıyla doğu sınırına binlerce ek asker konuşlandırdığını duyurmuştu.
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Polonya yalnızca Ukrayna ve Belarus ile değil, aynı zamanda Rusya'nın Kaliningrad bölgesi ile de sınırları paylaşıyor.
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Uzmanlar Salı günü büyük bir güç gösterisi düzenleyerek Varşova'nın Rusya ve Belarus'a bir mesaj göndermeyi planladığını söyledi.
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Rusya ve Belarus'tan ise konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.
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* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
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