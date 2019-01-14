Polonya'nın kuzeyindeki şehirlerden biri olan Gdansk'ın belediye başkanı Pawel Adamowicz, bir yardım organizasyonunda yaptığı konuşma sırasında buçaklandı.

Yardım organizasyonunun sonunda kürsüye çıkan ve bir konuşma yapan Adamowicz, konuşması sırasında sahneye atlayan bir kişi tarafından keskin bir cisimle bıçaklandı. Durumunun oldukça kritik olduğu bildirilen Adamowicz'in resmi olmayan bilgilere göre saldırıda 'aort damarı'nın kesildiği öğrenildi.

Pazar akşamı meydana gelen olay sonrası gerekli tüm uzman doktorların hastaneye çağrıldığını, her türlü türlü imkanın seferber edildiğini belirten Hastane Direktörü Jakub Kraszewski, Başkan Adamowicz'in durumunun çok ciddi olduğunu kaydetti.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, "Doktorlar ciddi şekilde yaralanan Belediye Başkanı Pawel Adamowicz'i kalbini yeniden canlandırdı. Umut var ama durumu çok zor" ifadelerini kullandı. Adamowicz'in beş saatlik bir operasyon geçirdiği belirtildi.

Saldırganın olay yerinde gözaltına alındığı belirtilirken, Polonya medyası olayda bir bıçağın kullanıldığını bildirdi. Polis, 27 yaşındaki saldırganın daha önce bir banka soygununa karıştığı ve medya akredistasyonuyla olay yerine giriş yaptığı açıkladı.

Saldırganın, daha önce banka soygunu gibi suçlardan sabıka kaydı bulunduğu ve saldırıyı "siyasi öç almak amacıyla" gerçekleştirdiğini söylediği kaydedildi.

Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen saldırganın, geçmişte başka suç nedeniyle hapis cezası almasından Adamowicz'in Sivil Platform Partisini sorumlu tuttuğu aktarıldı.

Adamowicz, 1998'den bu yana Gdansk şehrinin belediye başkanlığını yapıyordu. Demokratik muhalafetin bir parçası olan Adamowicz, LGBT hakları ve azınlıklar konusunda yaptığı çalışmalarla da tanınıyordu.