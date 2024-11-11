Polonya: Avrupa, ABD yardımı olmadan güvenliğini sağlayamaz

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Polonya'nın Ulusal Bağımsızlık Günü kapsamında başkent Varşova'da düzenlenen törende konuştu.

Avrupa'nın kendi güvenliğini sağlayabileceği görüşünü "boş bir hayal" olarak nitelendiren Duda, "Avrupa, ABD'nin yardımı olmadan Rusya'nın emperyal hırslarına karşı kendi güvenliğini sağlayamaz." dedi.

REKLAM advertisement1

Duda, Avrupa'daki kaynakların, cephede sadece birkaç gün savaşmaya yeteceğinin kısa süre önce anlaşıldığını belirterek, politikacıların Rusya-Ukrayna Savaşı'nda "bu acımasız gerçekle" karşılaştığını kaydetti.

Hatalardan sonuçlar çıkardıklarını dile getiren Duda, diğer ulusların egemenliğine saygı duyduklarını ve aynı şekilde saygı gösterilmesini istediklerini vurguladı. REKLAM Polonya'nın Ulusal Bağımsızlık Günü her yıl 11 Kasım'da kutlanıyor. Ülkede her yıl Polonya'nın 1918'de Alman, Avusturya-Macaristan ve Rus imparatorluklarından egemenliğini geri almasının yıl dönümü olarak yürüyüşler, konserler ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor. *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.