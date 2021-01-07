Habertürk’ten Emrah Doğru’nun göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, doğu illerinden batı illerine sefer yapan K.S isimli kişinin kullandığı yolcu minibüsünde ceviz çuvallarının içine saklanmış 100 kilo 250 gram eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli K.S.'nin, adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

SOYLU'YA DESTEK MESAJI

Öte yandan 100 kilo 250 gram eroini ele geçiren polis ekipleri, uyuşturucu paketleriyle "ohh ohh" yazarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasına destek verdi.

"OHHH PARALAR PKK'YA GİTMİYOR"

Soylu, konuşmasında Yüksekova'ya ve Şemdinli'ye yeni kaymakamlık binası yapılacağını, Derecik'te temelleri attıklarını belirterek, "Ohhh! paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor. Oh, oh! Not alın not, not" ifadelerini kullanmıştı.