DHA

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde ve sonrasında aralıklarla su baskınlarının yaşandığı sahil kıyısında, yolun karşısına geçmek isteyen bir vatandaşı, bölgede görevli trafik polisi sırtında taşıdı. O anlar sosyal medyadan paylaşıldı.









Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan İskenderun sahil kesiminde zaman zaman su baskınları meydana geldi. Suların tamamen çekilmediği sahil bandında İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisi, Çay Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, yolun karşısına geçmek isteyen ve elinde baston bulunan yaşlı adamın elinden tutarak yardım etti.

Polis memuru, su birikintisi içerisindeki moloz yığınları arasında yürümekte güçlük çeken depremzedeyi sırtına aldı. Polis memuru vatandaşı, suya bata çıka yolun karşısına geçirdikten sonra bölgede görevine devam etti. Bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı. Takipçiler, bu örnek davranışından dolayı polise kutladı.