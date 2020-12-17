İHA

Olay, Onikişubat İlçesi Azerbaycan Bulvarında meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin farklı noktalarında uygulama yapan ekipler, 27 UL 773 plakalı otomobile "dur" ikazında bulundu.

Polisi görünce geri manevra yaparak uzaklaşmak isteyen sürücü, park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra kaçmaya başladı. Polis ekiplerince takibe alınan sürücü ikinci otomobile, o otomobilde diğer otomobile çarptıktan sonra durabildi. Polis ekiplerince yakalan ve 3 otomobile zarar veren sürücünün 19 yaşındaki A.K. olduğunu tespit edildi.

İHA'nın haberine göre; sürücü A.K.'ye, polisin "dur" ikazına uymamak, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmak, kazaya sebebiyet vermek ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten toplamda 4 bin 587 lira cezai işlem uygulandı.

Gözaltına alınan A.K., emniyete götürüldü.