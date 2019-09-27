27 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Emrah Doğru'nun haberine göre, Balıkesir'de B.D. adlı genç kızın hastanede çekip sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü, sosyal medyada olay oldu. B.D'nin "DARP !!!!! Olay pazartesi gecesi 24.09.2019 tarihinde Balıkesir merkez de gerçekleşiyor. Bu iki kişi biz buranın abisiyiz diyerek SİLAH VE BIÇAK için elini beline atıp kaçarsan sıkarım diyip abimi öldüresiye yaralıyor ve kanala atmaya çalışıyor.@haluklevent" şeklindeki paylaşımı, sanatçı Haluk Levent'in de etiketlemesiyle kısa sürede yayıldı.
Adının twite etkilenmesi nedeniyle çok sayıda mesaj alan Haluk Levent ise hesabından şu paylaşımı yaptı: "Arkadaşlar yüzlerce twit atıyorsunuz ama bu twitler bana değil Emniyet Müdürlüğüne atılmalı. İnanın elimizden bir şey gelmiyor." Sanatçı daha sonra bu twitini sildi.
Yüzlerce paylaşımda bulunulan genç kızın paylaşımına etkilediği görüntü ise sosyal medyada infiale neden oldu. Hastanedeki görüntüde iki magandanın polislere bağırarak üzerlerine yürüdükleri yer aldı. Magandaların bu tavrı sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu. Polis tarafından anında müdahale edilmediği yönünde eleştiriler geldi.
Darp edilen A.D.'nin kız kardeşi B.D. yaşanan olayı Habertürk'e şöyle anlattı: "Salı günü yani pazartesi gece abim ve arkadaşları ailelerinde bulunduğu bir parkta oturuyor. İki tane kabadayı geliyor ve 'siz burada nasıl oturursunuz buranın abisi biziz' deyip abimi itekliyorlar kamelyadan. Abim travma geçirip, bayılıyor. Ardından abimi dakikalarca dövmeye başlıyorlar. Arkadaşları abime yardım etmek isteyince silahını, bıçağını çıkarıp 'sizi vururum, sizi öldürürüm karışmayacaksınız' diyorlar. Ve sadece abime yükleniyorlar.
Abimi öldürmek için kanala atmaya çalışıyorlar. Telefonunu alıyorlar abim de bu sırada kendini gelip, 'Ne olur telefonumu almayın bari' diyor. Bu arada kaç defa bayılıp ayılmış. Polisin sesini duyunca bunlar kaçıyorlar. Sonra abimi ambulansla kaldırıyorlar hastaneye. Diğer yan odaya da bu kişiler pansuman için geliyorlar. Biz polislere bunu yapan kişiler bunlardı tutuklayın diyoruz. Polisler hiçbir şekilde tutuklamıyorlar. Polislere küfürler, hakaretler havada uçuyor. Ve elini kolunu sallayarak gidiyorlar."
Hastane çıkışı hemen gözaltına alınan şehir magandaları suç makinesi çıktı. Görüntülerde terör estiren N.Y’nin 27, B.B’nin ise 17 sabıkasının bulunduğu ortaya çıktı. Şehir magandalarının emniyetteki işlemlerinin ardından, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandıkları öğrenildi.
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