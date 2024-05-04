Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Polisin dikkatinden kaçmadı! Oyuncak farenin içinden çıktı!

        Polisin dikkatinden kaçmadı! Oyuncak farenin içinden çıktı!

        Balıkesir'de, kadın kol çantasına sonradan yapıştırılmış oyuncak fare, polisin dikkatini çekti. Oyuncağı yerinden çıkartan ekipler, içine gizlenmiş 300 gram sentetik uyuşturucu, 130 gram eroin ve 50 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 09:52 Güncelleme: 04.05.2024 - 10:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polisin dikkatinden kaçmadı! Oyuncak farenin içinden çıktı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Türkmenistan uyruklu kadınlar A.Ç. (63) ve G.J'nin (39) kentte uyuşturucu ticareti yapacağı bilgisini aldı.

        POLİS UYGULAMA NOKTASINDA DURDURDU

        AA'da yer alan habere göre şüphelilerin kara yoluyla kente gireceğini tespit eden ekipler, uygulama noktasında durdurdukları araçta arama yaptı.

        ÇANTAYA YAPIŞTIRILMIŞ OYUNCAK FARE

        Araçtaki bir kol çantasını inceleyen kadın polisler, çantaya sonradan yapıştırılmış oyuncak fareyi fark etti.

        UYUŞTURUCU BULUNDU

        Oyuncağı yerinden çıkartan ekipler, içine gizlenmiş 300 gram sentetik uyuşturucu, 130 gram eroin ve 50 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Balıkesir
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Huzurevinde çifte cinayette saldırı anı kamerada! İki elde iki bıçak!
        Huzurevinde çifte cinayette saldırı anı kamerada! İki elde iki bıçak!
        "Beraberliği kabul etmediler"
        "Beraberliği kabul etmediler"
        Trabzon’da üniversitelilere darp olayında yeni gelişme!
        Trabzon’da üniversitelilere darp olayında yeni gelişme!
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Neandertal kadınının yüzü üç boyutlu canlandırıldı
        Neandertal kadınının yüzü üç boyutlu canlandırıldı
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        Kim haklı?
        Kim haklı?
        Hangi illerde kuvvetli yağacak? 7 bölgede sağanak!
        Hangi illerde kuvvetli yağacak? 7 bölgede sağanak!
        Fenerbahçe Beko avantajı kaybetti!
        Fenerbahçe Beko avantajı kaybetti!
        Bakan Bayraktar açıkladı! İliç'te 2 cenazeye daha ulaşıldı!
        Bakan Bayraktar açıkladı! İliç'te 2 cenazeye daha ulaşıldı!
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        26 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu
        26 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu
        Olaylı gece
        Olaylı gece
        Türkiye'nin kredi notu yükseldi
        Türkiye'nin kredi notu yükseldi
        Gazze'de havadan yardım faciası
        Gazze'de havadan yardım faciası
        G.Saray iki adayla seçime gidiyor
        G.Saray iki adayla seçime gidiyor
        Kablosuz ağı zayıflatan 10 nesne!
        Kablosuz ağı zayıflatan 10 nesne!
        "Kupa için fazlası gerek"
        "Kupa için fazlası gerek"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa