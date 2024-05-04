Polisin dikkatinden kaçmadı! Oyuncak farenin içinden çıktı!
Balıkesir'de, kadın kol çantasına sonradan yapıştırılmış oyuncak fare, polisin dikkatini çekti. Oyuncağı yerinden çıkartan ekipler, içine gizlenmiş 300 gram sentetik uyuşturucu, 130 gram eroin ve 50 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Türkmenistan uyruklu kadınlar A.Ç. (63) ve G.J'nin (39) kentte uyuşturucu ticareti yapacağı bilgisini aldı.
POLİS UYGULAMA NOKTASINDA DURDURDU
AA'da yer alan habere göre şüphelilerin kara yoluyla kente gireceğini tespit eden ekipler, uygulama noktasında durdurdukları araçta arama yaptı.
ÇANTAYA YAPIŞTIRILMIŞ OYUNCAK FARE
Araçtaki bir kol çantasını inceleyen kadın polisler, çantaya sonradan yapıştırılmış oyuncak fareyi fark etti.
UYUŞTURUCU BULUNDU
Oyuncağı yerinden çıkartan ekipler, içine gizlenmiş 300 gram sentetik uyuşturucu, 130 gram eroin ve 50 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.