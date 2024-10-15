Polisin balyozla kırdığı duvarın içinden cephanelik çıktı

Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden Halil İbrahim Ö.'nün 'ateşli silahlar kanununa muhalefet', 'uyuşturucu madde kullanmak', 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'evden hırsızlık' suçlarından, Onurhan O.'nun ise 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçundan kaydı olduğu öğrenildi.