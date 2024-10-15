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        Haberler Gündem Güncel Polisin balyozla kırdığı duvarın içinden cephanelik çıktı | Son dakika haberleri

        Polisin balyozla kırdığı duvarın içinden cephanelik çıktı

        İstanbul Kağıthane'de ihbar üzerine bir kafeye operasyon düzenleyen polis ekipleri, balyozla kırdıkları duvarın içerisinde ve bulaşık makinesine gizlenmiş 4 ruhsatsız tabanca, 16 şarjör ve 19 silah namlusu ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 12:48 Güncelleme: 15.10.2024 - 13:02
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          Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz günlerde Çağlayan'da bir kafede 'kurşunlama', 'kasten yaralama' suçlarına karışan kişilere silah temini yapıldığı ve suça karışmış silahların namlu ve iğne değişimi yapıldığı bilgisine ulaştı.

          İhbarı değerlendiren polis ekipleri, kafeye operasyon düzenledi.

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          Operasyonda balyozla duvarı kıran polis ekipleri, içerisine gizlenmiş ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

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          Devam eden çalışmalarda kafedeki bulaşık makinesinin içerisinde çok sayıda ruhsatsız tabanca bulundu. Çok sayıda şarjör ve silah namlusuna el konulan operasyon cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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          Aramaların ardından işyerinde bulunan 4 ruhsatsız tabanca, 16 şarjör ve 19 namlu ile Halil İbrahim Ö. (21) ve Onurhan O. (30) gözaltına alındı.

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          Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden Halil İbrahim Ö.'nün 'ateşli silahlar kanununa muhalefet', 'uyuşturucu madde kullanmak', 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'evden hırsızlık' suçlarından, Onurhan O.'nun ise 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçundan kaydı olduğu öğrenildi.

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          Ayrıca Halil İbrahim Ö.'nün 'dolandırıcılık' suçundan arandığı ortaya çıktı.

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          Adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.

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