31 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hong Kong’un Wan Chai bölgesindeki bir stadyumda gün içinde toplanan binlerce kişi, polis yasağına rağmen protesto gösterisi düzenledi.
Baret, kask, dizlik, gaz maskesi ve tıbbi maske giyen binlerce protestocu “Haydi Hong Kong, özgürlük i çin savaş” sloganlarıyla Central Polis Karakolu’na yürüdü.
Hristiyan ve Budist inanç gruplarının üyelerinin de yer aldığı yürüyüşte kilise ilahileri seslendirildi.
Beyaz takma sakallı, geleneksel kostüm giyen ve elinde bastonuyla yürüyen biri “Bugün ben Musa’yım.” diyerek protestocuların 5 talebinin yerine getirilmesi çağrısında bulundu.
Eylemciler, Central Polis Karakolu civarına gelindiğinde “Gangster Polis” şeklinde slogan attı.
Kentteki bir kilise ve hükümet binalarının etrafında süren protesto nedeniyle ara ara trafik durma noktasına geldi.
Bölgedeki metroları yöneten Hong Kong MTR Corps da gösteri nedeniyle metroların bazı duraklarda hizmet vermeyeceğini duyururken, polis bazı yolları göstericilerin geçişine kapattı.
Diğer yandan yürüyüş yapılan bazı yollarda dükkan ve mağazalar kapanırken, camında göstericilere destek yazılarının da olduğu dükkanlar gözlemlendi.
GÖZALTINA ALINAN PROTESTOCULAR SERBEST BIRAKILDI
Hong Kong’da dün gözaltına alınan hükümet karşıtı grupların önemli isimlerinden Joshua Wong, Andy Chan ve Agnes Chow kefaletle serbest bırakıldı.
Wong ve Chow, haziranda Wan Chai semtindeki "polis karakollarını hedef alan yasa dışı bir gösteriye katılmak", "gösteriyi organize ve teşvik etmekle" itham edilirken, Chan ise "polise saldırmak" ve "isyan" şüphesiyle gözaltına alınmıştı.
Çin medyası tarafından ayrılıkçı olarak nitelendirilen Wong ve Chow, Hong Kong'da 2014'te düzenlenen "Şemsiye Devrimleri" adlı protesto gösterilerinin önemli figürleri olarak görülüyor.
Ayrıca dün geç saatlerde Yasama Meclisi’ndeki muhalif delegelerden Jeremy Tam, Au Nok-hin ve Cheng Chung-tai polisi engellemek ve polise saldırmak suçlarından gözaltına alınmıştı.
Delege Au Nok-hin daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.
31 AĞUSTOS PROTESTOSU YASAKLANMIŞTI
Hong Kong’da Sivil İnsan Hakları Cephesi (CHRF) grubu tarafından bugün düzenleneceği 2 hafta önceden ilan edilen protesto, hafta içi polis tarafından yıkıcı kitlesel etkilere neden olacağı gerekçesiyle yasaklanmıştı.
CHRF, polisin kararını temyiz komisyonuna götürmesine rağmen yasak kararı değişmemiş, grup bunun üzerine yaptığı açıklamayla, göstericilerden özür dilemişti.
Kentte geniş çaplı protesto olarak planlanan gösteri öncesi Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Hong Kong Garnizonu’na zırhlı araçlar, kamyonlar ve helikopterlerle asker göndererek, yıllık rotasyon yapıldığını duyurmuştu.
Söz konusu rotasyon muhalif delegeler tarafından “uyarı” olarak nitelendirilirken, halk içinde rotasyonu “normal” olarak değerlendirenler de olmuştu.
Rotasyonu takiben Çin medyası Şıncın’da polisler isyanla mücadele tatbikatları düzenlediğine yönelik görüntüler servis ederken, protestocuları canlandıran polislerin, baret ve şemsiye taşıyarak, uzun sopa ve molotof kokteyliyle polislere saldırma görüntüleri paylaşılmıştı.
Kentte, hüküm giyen veya hakkında suçlama bulunan kişilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da yerel parlamentoya sunulmuş, ardından tepkiler üzerine askıya alınmıştı.
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