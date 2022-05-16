Polis memuru görevi başında şehit oldu

İHA

Şarkışla Bölge Trafik Şube Denetleme Müdürlüğü’nde görev yapan Nevşehirli 3 çocuk babası polis memuru Ünlü Cıgır, saat 12.00 sıralarında fenalaştı. Polis memurunun fenalaşması üzerine 112 sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri polis memuruna hemen müdahale bulunarak Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastaneye getirilen polis memurunun kalp krizi geçirdiği anlaşılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.



