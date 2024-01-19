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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Sakarya'da komiser aile katliamı yaptı: 3 ölü!

        Komiser aile katliamı yaptı: 3 ölü!

        Sakarya'da komiser olarak görev yapan 50 yaşındaki İlker Tarık Ünal, boşanma aşamasındaki eşi 46 yaşındaki Nesrin Ünal ile 30 yaşındaki kızı Ayşegül Oğuz'u beylik tabancasıyla öldürüp, hayatına son verdi. Olayda, araya girmeye çalışan komiserin annesi de yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 13:56 Güncelleme: 19.01.2024 - 15:07
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        Komiser aile katliamı yaptı: 3 ölü!
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        Sakarya'da olay, saat 12.30 sıralarında Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde 139'uncu Sokak'ta meydana geldi. Geyve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde komiser olarak görev yapan İlker Tarık Ünal (50), yaklaşık 1 aydır boşanma aşamasında olduğu, ayrı yaşadığı eşi Nesrin Ünal (46) ile görüşmek için evlerinde buluştu.

        AYNI SİLAHLA KENDİNİ VURDU

        Çift arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada İlker Tarık Ünal, beylik tabancasıyla eşi Nesrin Ünal ve kızı Ayşegül Oğuz ile araya girmeye çalışan ismi öğrenilemeyen kendi annesini vurdu. İlker Tarık Ünal daha sonra aynı silahla kendini başından vurdu.

        SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        DHA'da yer alan habere göre silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        BABA İLE KIZI OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde İlker Tarık Ünal ve kızı Ayşegül Oğuz'un hayatını kaybettiği belirlendi.

        EŞİ HASTANEDE CAN VERDİ, ANNESİ AĞIR YARALI

        İlk müdahalelerinin ardından Nesrin Ünal ile İlker Tarık Ünal'ın annesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Nesrin Ünal da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. İlker Tarık Ünal'ın annesinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Polisin çok sayıda mesai arkadaşının geldiği olay yerinde cumhuriyet savcısının incelemesi sürüyor.

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        #sakarya
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