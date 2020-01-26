26 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Olay, dün saat 21.00 sıralarında, merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi'ndeki süpermarket zincirinin bir şubesinde meydana geldi. Yüzünü kırmızı bandana ile kapatan şüpheli, markete girip, kasaya gitti. Şüpheli, kasiyere tabanca doğrultarak kasadaki paraları vermesini istedi. Kasiyer, şüphelinin bir anlık boşluğundan faydalanıp kasaya bıraktığı silahı alınca, şüpheli bu kez cebinden bıçak çıkardı. Kasadaki 1470 TL'yi alan soyguncu, iş yerinden çıkıp, kaçtı.
3 BİN KİŞİ İNCELENDİ
Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Marketteki ve şüphelinin kaçış güzergahındaki 100'den fazla dükkanın güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis, şüpheliyi yüzünde görünen tek yeri olan gözlerinden tespit etmek için çalışma başlattı. Şüphelinin göz yapısına bakarak 18- 25 yaş arası 3 bin kişi üzerinde sanal ortamda tarama yapan Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, soyguncunun F.K. olduğunu tespit etti. F.K.'nin olay sabahı Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden bilet alarak İstanbul Alibeyköy Otobüs Terminali'ne gideceği bilgisine ulaşan ekipler, şüpheliyi yakalamak için İstanbul'a gitti. Soyguncunun bilet aldığı otobüsü tespit eden ekipler, gece 04.00 sıralarında otobüsten indiği sırada F.K.'yi gözaltına aldı. Bursa'ya getirilen F.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Öte yandan F.K.'nin silah ve bıçak zoruyla kasiyerden para aldığı anlar marketin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, yüzünü kırmızı bandanayla kapatarak içeri giren F.K.'nin kasaya gidip burada tabancasını çıkardığı görülüyor. Kasiyerin kasayı açtığı sırada elindeki tabancayı bırakan F.K.'nin silahını, market çalışanlarından birinin aldığı görülüyor. Ardından cebinden bıçağını çıkaran şüphelinin, kasadaki paraları aldıktan sonra iş yerinden çıktığı görülüyor.
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