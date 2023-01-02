Memur zammı ve asgari ücretin açıklanmasıyla 2023 polis maaşlarının ne kadar olduğu gündeme geldi. Polis maaşları, enflasyon farkına göre artış yaşayacak. Çalışılan yıla bağlı olarak farklılık gösteren polis maaşları görev yapılan bölgeye göre de değişkenlik göstermektedir. Peki, 2023 polis maaşları ile en düşük polis maaşı ne kadar olacak? İşte polis maaşı hesaplama ekranı..