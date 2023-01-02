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Memur zammı ile 2023 polis maaşı hesaplama ekranı | 2023 polis maaşı ne kadar olacak? En düşük zamlı polis maaşı ne kadar, kaç TL?

Polis maaşı hesaplama ekranı: 2023 polis maaşı ne kadar olacak?

Memur zammı için gözler aralık ayı enflasyon verilerine çevrildi. Memur zammı ile 2023 polis maaşları gündeme gelirken 6 aylık enflasyon oranının netleşmesi bekleniyor. Milyonlarca memurun beklediği oran 3 Ocak Salı günü itibarıyla belli olacak. Polis memurları yılda iki kez Temmuz ve Ocak aylarında olmak üzere maaşlarına zam alıyor. Asgari ücret gündemdeyken polisler yeni yılda zam oranlarını merak ediyor. İşte detaylar...

Giriş: 02.01.2023 - 08:36 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Memur zammı ve asgari ücretin açıklanmasıyla 2023 polis maaşlarının ne kadar olduğu gündeme geldi. Polis maaşları, enflasyon farkına göre artış yaşayacak. Çalışılan yıla bağlı olarak farklılık gösteren polis maaşları görev yapılan bölgeye göre de değişkenlik göstermektedir. Peki, 2023 polis maaşları ile en düşük polis maaşı ne kadar olacak? İşte polis maaşı hesaplama ekranı..

  • MEMUR ZAMMI TEMMUZ AYINDA NE KADAR OLDU?

    Temmuz zammı sonrası memur enflasyon farkı yüzde 34,85 olurken toplu sözleşme zammı yüzde 7 oranında ortaya çıktı. Böylece memur ve memur emeklisi yüzde 41,68 oranında zam aldı. 2022 Ocak zammı ile yüzde 30,95 oranında artan memur maaşları toplamda yüzde 85 oranında artış yaşamış oldu.

  • 2023 POLİS MAAŞI NE KADAR OLACAK?

    Kasım ayında açıklanan enflasyon rakamına göre 8/1 derecesinde görev alan polis memuru 13752 TL maaş alıyordu. 5 aylık enflasyon oranının yüzde 15.11 oranında olması 2023 yılında polis maaşının resmi bir rakam olmamakla beraber 15 bin 829 TL'ye çıkacağını gösteriyor. Aralık ayında TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarına göre memurların alacağı zam oranı netlik kazanacak.

  • POLİS OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

    Polis Akademisi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren bu okullardan herhangi birine eğitim durumunuza bağlı olarak giriş yapabilir; aldığınız eğitimin ardından polislik unvanı elde edebilir. Polis adayları 3 ayrı sınavdan geçmektedir. Bu sınavlar şu şekildedir;

    Yazılı Sınav

    Sözlü Sınav

    Fiziksel Sınav

  • Türk vatandaşı olmak.

    Lise, lisans ve ön lisans mezunu olmak.

    Eğer yurt dışında herhangi bir okuldan mezun iseniz denklik belgesi sahibi olmak.

    KPSS baraj puanını geçmek. (Pomem için geçerlidir.)

    Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak.

    Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak.

    Reşit olmak (18 yaş kanunu) 30 yaşını geçmemek.

    Siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak.

    Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

    Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

    Polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

    Kişin silah taşımak için engel bir durumunun olmaması.

    Ceza almamış olmak.

    Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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