Antalya'da, trafik uygulamasında durdurulan motokurye Arif Ş., kendisinden belge isteyen 3 polis memurunu ve 1 kişiyi darbetti. Güçlükle etkisiz hale getirilen Arif Ş. gözaltına alınırken, yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Polisin kendisinden belge istemesi üzerine Arif Ş., elindeki kapı anahtarı ile ekiplere saldırdı. Olayda 3 polis, yüzünden yaralanırken, 1'inin dudağı yarıldı. Kavgayı ayırmaya çalışan kişi de Arif Ş. tarafından darbedildi.

Arif Ş., çevredekiler ile takviye gelen polisler tarafından güçlükle etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Yaralı polisler, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Gözaltına alınan Arif Ş. de polis merkezine götürüldü.