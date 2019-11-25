25 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, 2014'ten bu yana 90 binin üzerinde polis memuru yetiştirdiklerini belirterek, "Şu an sahada görevli her 3 polis memurundan birisi yeni anlamına gelir. 12 bin komiser yardımcısı yetiştirdik. Şu anda sahada görev yapan her 3 amirin ikisinden fazlası yeni." dedi.
Polis Akademisince, Anıttepe Yerleşkesi'nde Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü personeli muhafaza memurlarına yönelik "Kişi ve Araç Arama, Güvenli Müdahale ve Atış Eğitimi Kursu"nun açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.
Çolak, törende yaptığı konuşmada, temel görevlerinin emniyet teşkilatına personel yetiştirmek olduğunu hatırlattı.
Göreve geldiği 2014'ten bu yana hızlı şekilde Polis Akademisini yeniden yapılandırdıklarını ve teşkilatın ihtiyaç duyduğu polis memurları ile komiser yardımcılarını yetiştirmeye başladıklarını belirten Çolak, "2014'ten bu yana 90 binin üzerinde polis memuru yetiştirdik. Şu an sahada görevli her 3 polis memurundan birisi yeni anlamına gelir. 12 bin komiser yardımcısı yetiştirdik. Şu anda sahada görev yapan her 3 amirin ikisinden fazlası yeni. Bizim bu süreçte yetiştirdiğimiz arkadaşlar." diye konuştu.
Çolak, bekçi alım ve eğitimlerinin de Polis Akademisine verildiğini, 10 binin üzerinde bekçinin alımını gerçekleştirerek eğitim verdiklerini dile getirdi.
Okullarda 10 bin 500 öğrencinin eğitim aldığı bilgisini veren Çolak, şöyle devam etti:
"2020 yılının sonunda yekunde 130 binleri bulmuş olacağız. Adeta emniyet teşkilatını ayağa kaldırdık, yapılandırdık diyebiliriz. Emniyet teşkilatı bu süreçten daha güçlü bir şekilde çıkmıştır. Bunun somut göstergeleri de vardır. Suçla ilgili son 3 yıllık istatistiklere baktığımız zaman geçmişle kıyasladığımızda çok ciddi iyileşmeler olduğunu görüyoruz."
Daha önce Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünde görevli 693 personele eğitim verildiğini anımsatan Çolak, bu süreçte de 300 gümrük muhafaza memuruna eğitim verileceğini sözlerine ekledi.
"YASA DIŞI TİCARETE SIFIR MÜSAMAHA İLKESİYLE MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"
Gümrükler Muhafaza Genel Müdür Vekili Murat Yaman da geçen dönemlerde verilen eğitimlerin yararlarının gözlemlendiğini ve sahadan olumlu dönüşler alındığını dile getirdi.
İçeride ve dışarıda güvenlikten asla taviz vermeden yasa dışı ticaretle "sıfır müsamaha" ilkesiyle mücadeleyi sürdürdüklerini vurgulayan Yaman, "Yaptığımız yatırımlar sayesinde her türlü eşya, silah, radyoaktif madde, uyuşturucu ve insan kaçakçılığıyla mücadele ediyoruz. Altyapı ve teknik imkanlardan faydalanmak için teknolojinin her alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek maksimum düzeyde yatırım gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.
Yaman, personelin eğitimine ağırlık verdiklerine işaret ederek, "Personelimizin, Emniyet Genel Müdürlüğümüzün alanında uzman eğiticilerinden alacakları bilgilerden en üst seviyede faydalanarak, görev yerlerinde gerektiğinde bu bilgilerini bilfiil uygulamaya geçireceklerine inancım tamdır." dedi.
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