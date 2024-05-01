Polen alerjisine karşı aşı uyarısı!

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Erbay, yaptığı açıklamada, alerjik rinitin burunda kaşıntı, doluluk, hapşırma ve beyaz akıntıyla kendini belli eden bir hastalık olduğunu belirtti.

Polen mevsiminin başlamasıyla kişinin gözlerinde kaşınma, kızarma, sulanmaya ek olarak, burunda akıntı, sabahları arka arkaya şiddetli hapşırma, burunda, damakta, kulaklarda kaşıntı hissi olmasına polen alerjisi (saman nezlesi) denildiğini aktaran Erbay, şöyle devam etti: "Polenler çiçekli bitkilerin çoğalmasına aracılık eden protein yapısında maddelerdir. Her yıl belirli mevsimlerde farklı tip bitkiler kendileri için uygun sıcaklık ve nem oranına sahip dönemlerde polenlerini çevreye bırakır. Çoğu ağaç polenleri kış sonu ve ilkbahar başında atmosferde yoğun iken, çimen ve tahıl polenleri ilkbaharda ve yaz mevsimi başında, yabani ot polenleri ise yaz mevsimi sonu ve sonbaharda daha yoğun bulunur. Polen mevsimleri ve yoğunlukları bölgenin bitki örtüsü, o sene aldığı yağışlar ve sıcaklık gibi hava şartlarına göre şehirden şehre farklılık gösterir."

REKLAM POLEN YÜKÜ EN FAZLA SABAH SAATLERİNDE Erbay, polen yükünün sabah erken saatlerde en yüksek düzeyde olduğuna dikkati çekerek, "Bu nedenle sabahları pencereleri kapalı tutmanız, akşam saatlerinde havalandırma yapmanız uygun olacaktır. Evde ve arabanızda polen filtreli klima kullanmamızın yararı vardır. Polen mevsimlerinde, açık hava aktiviteleri ve bahçe ile uğraşı zamanlarının azaltılmasında fayda vardır" ifadesini kullandı. Sportif faaliyetler için kapalı alanların tercih edilebileceğini belirten Erbay, polen taneleri giysilere yapışabileceğinden çamaşırların dışarıda kurutulmaması, dışarıdan eve gelindiğinde giysilerin değiştirilmesi ve bol suyla duş alınmasını önerdi.

Erbay, alerjik rinit yakınmalara karşı anti alerjik ilaçları geçici olarak uygulayabildiklerini ifade ederek, şunları kaydetti: "Tedavilerde üçüncü bir seçenek olarak çeşitli alerjik hastalıkların tedavisi için 100 yılı aşkın süredir kullanılan alerji aşısı (immunoterapi) uyguluyoruz. Yakınmalar iş, okul faaliyetlerinizi ve uykunuzu kötü yönde etkiliyor, koruyucu önlemler ve ilaç tedavilerine rağmen kontrol altına alınamıyor, yan etki nedeniyle ilaçlar kullanılamıyor, polen mevsimi sizin için beklenenden uzun sürüyor ve şiddetli seyrediyorsa alerji aşısı öneriyoruz. Aşı tedavisi dört ila sekiz haftada bir enjeksiyon yapılacak şekilde 3-5 yıl sürüyor. Tedavi sırasında alerjik yan etkiler gelişme riskinden dolayı aşı tedavisi ancak alerji ve immünoloji uzmanının ve deneyimli hemşirenin olduğu merkezlerde uygulanmalı."

Hastaların tedavi olmayıp açık havada çok fazla bulundukları takdirde birkaç yıl içinde alerjik astım olabileceklerine işaret eden Erbay, KTÜ Farabi Hastanesi Göğüs Alerji ve İmmunoloji Polikliniğinde alerji testleri, polen alerjileri saptanması, ilaç tedavileri ve alerji aşısı uygulamalarının yapıldığını belirtti.