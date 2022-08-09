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PMYO başvuru sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? PMYO polislik sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? Polis Akademisi PMYO sınav, sonuç tarihi

PMYO başvuru sonuçları için tarih belli oldu mu, PMYO sınavı ne zaman yapılacak? Gözler Polis Akademisi'nde!

Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 2022-2023 dönemi için 2.500 öğrenci alımı yapılacağı geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Öğrenci alımı için başvurular 25 Temmuz Pazartesi günü başladı ve 5 Ağustos tarihinde tamamlandı. Başvurularını yapan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi beklerken Polis Akademisi duyurularını yakından takip ediyor. İşte PMYO sonuç açıklanma tarihi ve konu hakkında merak edilenler...

09.08.2022 - 08:13 | Güncelleme: ABONE OL

  • Polislik alımı başvurularının tamamlanmasıyla birlikte gözler başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Adaylar bir yandan PMYO başvuru sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağını araştırırken diğer yandan polislik sınavının ne zaman ve nasıl yapılacağına ilişkin sorgulamalar yapıyor. Peki,  PMYO 2022 başvuru sonuçları ve mülakat sınav tarihi açıklandı mı? İşte detaylar...

  • POLİS ALIMI DUYURUSU

    Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için (2.000) erkek, (500) kadın olmak üzere toplam (2.500) öğrenci alımı yapılacaktır.

    Adaylar, 25 Temmuz - 05 Ağustos 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabileceklerdir.

    Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacaktır.

  • Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir. Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.

  • PMYO POLİSLİK BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

    Polislik alımı başvuruları 25 Temmuz - 05 Ağustos 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresi üzerinden tamamlandı.

     

  • PMYO BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    PMYO başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz net bir bilgi verilmedi. 05 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanan başvuruların sonuçları  Başkanlığın resmi internet sitesi üzerinden (www.pa.edu.tr) duyurulacak.

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