PS5 fiyatı ne kadar? PlayStation 5 özellikleri neler? soruları oyunseverlerin gündeminde. Sony, daha önce 4 Haziran olarak duyurulan ancak ABD'deki olaylar sebebiyle ertelenen PlayStation 5 tanıtımının yarın (11 Haziran) TSİ 23.00'da yapılacağını açıkladı. Sony Interactive Entertainment Başkan ve CEO'su Jim Ryan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, PS5 ile ilgili bilgiler verdi. İşte PS5 ile ilgili detaylar...

PS5 FİYATI NE KADAR OLACAK?

PlayStation 5 fiyatı için resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak genel tahminlerin PlayStation 5'in ABD fiyatının 500 dolar civarında olması yönünde. PlayStation 5 fiyatı, yarınki lansmanda kesinleşecek.

PLAYSTATION 5 ÖZELLİKLERİ

Ryan sözlerine şöyle devam etti: "PS5'e gelecek oyunlar dünyanın dört bir yanındaki en yaratıcı stüdyoların en iyisini temsil ediyor. Büyük-küçük, yeni-eski tüm stüdyolar donanımın potansiyelini göstermek için yoğun bir çalışma ortaya koydu.

'Oyunun geleceği' isimli tanıtımda Sony'nin yeni Assasin's Creed'den bölümlere yer vermesine kesin gözüyle bakılıyor.

Sony, daha önce bazı özellikleri kamuoyuyla paylaşmıştı. PS5, PS4'e geriye dönük uyumlu olacak. Bunun yanında fiziksel olarak disk alanı yer almaya devam edecek.

İşte PlayStation 5'in öne çıkan özellikleri:

İşlemci: 8x Zen 2 çekirdek - 3,5 GHz

GPU: 10.28 TFLOP, 36 CU 2.23 GHz

GPU mimarisi: Özel RDNA 2

Bellek: 16 GB GDDR6 / 256 bit

Dahili depolama: 825 GB SSD

IO: 5.55 GB/sn (Ham) 8-9 GB/sn (sıkıştırılmış)

Artırılabilir hafıza: NVMe SSD Slotu

Harici depolama: USB HDD desteği

Optik sürücü: 4K UHD Blu-ray sürücü

ENERJİ VERİMLİ OLACAK

Bunların yanında PlayStation 5'in oyun kolu yeni DualSense de oyunculara mikrofon ve kulaklığa gerek kalmadan takım arkadaşlarıyla iletişim kurma imkanı sağlayacak. Ayrıca PlayStation 5, PS4'e göre çok daha enerji verimli olacak.