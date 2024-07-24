Pizza severler için oldukça pratik! Kahvaltıya kolayca hazırlanabilecek kıymalı kaşarlı ekmekten pizza tarifi!

Evde pizza yapmak uğraştırıcı olabiliyor. Özellikle pizza hamuru açmakla uğraşmak istemeyenler için ideal olan bu tarif, ekmek üzerinde kolayca hazırlanıyor ve hızlıca pişiyor. Hem doyurucu hem de protein açısından zengin olan kıymalı kaşarlı ekmekten pizza, farklılık arayanlar için iyi bir alternatif olabilir. İşte, kahvaltı için kolayca hazırlayabileceğiniz kıymalı kaşarlı ekmekten pizzanın adım adım yapılışı...