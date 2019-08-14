14 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD basınında sık sık piyasaların yıldızı' veya 'piyasaların dahi çocuğu' olarak tanımlanan Michael Hasenstab bir günde 1.8 milyar dolar kaybetti. Tahvil piyasasının en büyük fonunu yöneten ve son 10 yılda yönettiği fonları 400 adet ödül kazanan Hasenstab, pazar günü Arjantin'de başkanlık ön seçimlerini piyasa dostu olmayan Alberto Fernández'in kazanmasıyla büyük bir darbe yedi.
Arjantin devlet tahvillerinin en büyük yatırımcısı olan Hasenstab'ın yönetimindeki sabit getirili fonlar bu sürpriz sonucun ardından tahvillerle beraber hızla değer kaybetmeye başladı. Söz konusu fonların değeri, Financial Times'ın hesabına göre sadece 1 günde 1.8 milyar dolar geriledi.
Bu fonlardan birisi olan 11.3 milyar dolarlık Templeton Gelişen Piyasalar Tahvil Fonu'nun yüzde 10 Arjantin devlet tahvillerinden oluşuyor. Tahvillerdeki düşüşle fonun değeri de 400 milyon dolar düştü. Benzer bir şekilde Templeton Küresel Getiri Fonu da bir günde 440 milyon dolar katybetti. En büyük kayıp ise Templeton Küresel Tahvil Fonu'nda yaşandı. Fonun değerinden 24 saat içinde 592 milyon dolar silindi.
2019'DA ÖNCÜ ÜLKE OLACAKTI
Kariyeri başarılarla dolu Michael Hasenstab özellikle 2018 sonu ve 2019 genelinde Arjantin'e duyduğu güveni vurgulayan açıklamalarda bulundu. Ünlü yatırımcı 2018 sonunda yaptığı açıklamada 2019'da gelişmekte olan piyasaların Arjantin öncülüğünde yükselmesini beklediğini ifade etmişti. Bu açıklamadan yaklaşık 1 ay önce de Arjantin hükümetinin her şeyi doğru yaptığını ve o dönem acil 57 milyar dolar bulması gereken ülkenin temelinin sağlam olduğunu belirtmişti.
Hasenstab bu açıklamalarında samimi miydi yoksa yatırımını mı korumaya çalışıyordu tartışılır çünkü ünlü yatırımcı herkes Arjantin'den kaçarken geçen yıl mayıs ayında yaklaşık 2.3 milyar dolarlık Arjantin tahvili satın alarak elindeki Arjantin tahvili miktarını iki katına çıkartmıştı.
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