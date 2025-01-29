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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 29 Ocak 2025 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 29 Ocak 2025 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (29 Ocak 2025 Çarşamba) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,44 değer kaybederek 10.076,99 puanla günü kapattı.Dolar ise 35,78 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,06 ile 3.174,02 liraya geriledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 18:30 Güncelleme: 29.01.2025 - 18:30
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        Piyasalarda gün sonu: 29 Ocak 2025 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        29 Ocak 2025 Çarşamba Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 10.076,99 puanla kapatırken günlük düşüş % -0,44 olarak gerçekleşti.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse MARKA,ISKPL,IHAAS, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise SELVA,RAYSG,FORMT oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (10.128.917.717.50 TL), BIMAS (8.741.735.108.00 TL), KCHOL (6.656.134.282.60 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        313.00
        0.40 %
        10.128.917.718
        B
        546.50
        4.59 %
        8.741.735.108
        K
        169.90
        -2.24 %
        6.656.134.283
        A
        66.00
        -1.64 %
        5.114.412.931
        I
        14.66
        -0.88 %
        5.030.939.205
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        M
        50.05
        10.00 %
        23.258.530
        I
        20.40
        9.97 %
        61.114.325
        I
        19.30
        9.97 %
        106.225.566
        I
        3.57
        9.85 %
        181.718.441
        T
        30.30
        8.37 %
        186.147.877
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        12.97
        -9.99 %
        413.875.601
        R
        586.00
        -9.98 %
        925.986.109
        F
        5.96
        -9.97 %
        63.104.790
        D
        27.70
        -9.95 %
        72.833.035
        I
        71.55
        -9.94 %
        178.597.444
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (29 Ocak 2025 Çarşamba)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,13 yükselerek 35,78 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,08 düşerek 37,27 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        35,78
        0,13 %
        E
        EUR/TRY
        37,27
        -0,08 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (29 Ocak 2025 Çarşamba)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,48 :artarakazalarak 2.750,33 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,06 düşüş sonucu 3.174,02 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,06 düşerek 5.189,51 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 20.694,58.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.750,33
        -0,48 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.174,02
        -0,06 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        20.694,58
        -0,06 %
        ÇEYREK ALTIN
        5.189,51
        -0,06 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -0,88 değer kaybederek 102.165,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -2,62 düşerek 3.106,59 dolardan işlem gördü.

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