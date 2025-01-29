Piyasalarda gün sonu: 29 Ocak 2025 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

29 Ocak 2025 Çarşamba Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 10.076,99 puanla kapatırken günlük düşüş % -0,44 olarak gerçekleşti.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse MARKA,ISKPL,IHAAS, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise SELVA,RAYSG,FORMT oldu.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (10.128.917.717.50 TL), BIMAS (8.741.735.108.00 TL), KCHOL (6.656.134.282.60 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (29 Ocak 2025 Çarşamba)

Dolar/TL bugün yüzde 0,13 yükselerek 35,78 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,08 düşerek 37,27 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (29 Ocak 2025 Çarşamba)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,48 :artarakazalarak 2.750,33 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,06 düşüş sonucu 3.174,02 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,06 düşerek 5.189,51 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 20.694,58.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -0,88 değer kaybederek 102.165,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -2,62 düşerek 3.106,59 dolardan işlem gördü.