Piyasalarda gün sonu: 24 Ekim 2024 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 24 Ekim 2024 Perşembe tarihinde günü 8.872,85 puanla bitirdi, günlük yükseliş 1,81 oldu.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse ARTMS,KRONT,BRKVY, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise EUHOL,SAFKR,BRKO oldu.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (5.159.945.609.75 TL), BIMAS (4.194.226.857.00 TL), ISCTR (2.939.934.657.50 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (24 Ekim 2024 Perşembe)

Bugün Dolar/TL yüzde -0,14 azalış ile 34,23 liraya düştü, Euro/TL yüzde 0,12 yükseliş ile 37,05 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (24 Ekim 2024 Perşembe)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,62 :artarakazalarak 2.732,39 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,56 yükseliş sonucu 3.009,51 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,56 yükselerek 4.920,55 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 19.622,01.