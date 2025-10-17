Piyasalarda gün sonu: 17 Ekim 2025 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

17 Ekim 2025 Cuma, BIST 100 günü -1,56 düşerek 10.208,76 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10344.9100 puandan işlem görürken en düşük 10053.7400 puanı gördü.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi PASEU,LUKSK,BURVA olurken en çok değer kaybeden 3 hisse CRDFA,DOFRB,PNSUT oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (16.813.761.209.00 TL), PETKM (6.605.839.936.08 TL), AKBNK (5.659.018.382.50 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (17 Ekim 2025 Cuma)

Dolar/TL bugün yüzde 0,24 yükselerek 41,95 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,14 düşerek 48,94 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (17 Ekim 2025 Cuma)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -1,89 :artarakazalarak 4.245,01 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -1,73 düşüş sonucu 5.722,60 lirayı buldu. Çeyrek altın % -1,73 düşerek 9.356,45 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 37.311,35.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -3,87 azalış ile 105.882,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -5,70 düşüş ile 3.763,07 doları buldu. Brent Petrol ise 60,97 dolar