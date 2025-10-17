Piyasalarda gün sonu: 17 Ekim 2025 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa bugün (17 Ekim 2025 Cuma) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,56 değer kaybederek 10.208,76 puanla günü kapattı.Dolar ise 41,95 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -1,73 değer kaybederek 5.722,60 liraya düştü.
17 Ekim 2025 Cuma, BIST 100 günü -1,56 düşerek 10.208,76 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10344.9100 puandan işlem görürken en düşük 10053.7400 puanı gördü.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi PASEU,LUKSK,BURVA olurken en çok değer kaybeden 3 hisse CRDFA,DOFRB,PNSUT oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (16.813.761.209.00 TL), PETKM (6.605.839.936.08 TL), AKBNK (5.659.018.382.50 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
292.00 ₺
|
-1.35 %
|
16.813.761.209
|
17.13 ₺
|
-9.32 %
|
6.605.839.936
|
54.85 ₺
|
-0.81 %
|
5.659.018.383
|
10.69 ₺
|
2.69 %
|
5.614.894.528
|
11.28 ₺
|
-2.59 %
|
5.613.402.309
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
137.50 ₺
|
10.00 %
|
1.117.341.223
|
123.40 ₺
|
9.98 %
|
176.235.045
|
181.90 ₺
|
9.98 %
|
67.587.478
|
355.50 ₺
|
9.98 %
|
136.290.435
|
532.00 ₺
|
9.97 %
|
472.612.223
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
32.40 ₺
|
-10.00 %
|
47.366.094
|
116.20 ₺
|
-9.99 %
|
194.410.944
|
13.35 ₺
|
-9.98 %
|
130.634.771
|
101.00 ₺
|
-9.98 %
|
1.142.422.337
|
318.25 ₺
|
-9.97 %
|
509.398.968
Serbest Piyasada döviz fiyatları (17 Ekim 2025 Cuma)
Dolar/TL bugün yüzde 0,24 yükselerek 41,95 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,14 düşerek 48,94 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
41,95 ₺
|
0,24 %
|
E
|
48,94 ₺
|
-0,14 %
Altın fiyatlarında son durum (17 Ekim 2025 Cuma)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -1,89 :artarakazalarak 4.245,01 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -1,73 düşüş sonucu 5.722,60 lirayı buldu. Çeyrek altın % -1,73 düşerek 9.356,45 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 37.311,35.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
4.245,01 ₺
|
-1,89 %
|
5.722,60 ₺
|
-1,73 %
|
37.311,35 ₺
|
-1,73 %
|
9.356,45 ₺
|
-1,73 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -3,87 azalış ile 105.882,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -5,70 düşüş ile 3.763,07 doları buldu. Brent Petrol ise 60,97 dolar