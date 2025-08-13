Habertürk
        Piyasalarda gün sonu: 13 Ağustos 2025 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasalarda gün sonu: 13 Ağustos 2025 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (13 Ağustos 2025 Çarşamba) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,04 değer kaybederek 10.949,95 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,06 yükselerek 40,75 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,37 ile 4.400,82 liraya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2025 - 18:30 Güncelleme: 13.08.2025 - 18:30
        Piyasalarda gün sonu: 13 Ağustos 2025 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        13 Ağustos 2025 Çarşamba, BIST 100 günü -0,04 düşerek 10.949,95 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11026.5200 puandan işlem görürken en düşük 10911.0900 puanı gördü.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi CMENT,BRMEN,KUYAS olurken en çok değer kaybeden 3 hisse QNBTR,BRKVY,QNBFK oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (10.151.537.169.00 TL), PGSUS (6.785.106.637.25 TL), EREGL (5.142.437.181.98 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        324.25
        1.49 %
        10.151.537.169
        P
        257.00
        -4.10 %
        6.785.106.637
        E
        27.86
        1.24 %
        5.142.437.182
        A
        174.20
        1.28 %
        4.393.845.637
        S
        3.50
        5.74 %
        3.911.818.843
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        C
        473.00
        10.00 %
        7.711.968
        B
        12.65
        10.00 %
        7.522.690
        K
        59.95
        10.00 %
        579.959.877
        D
        238.90
        9.99 %
        128.645.886
        T
        22.94
        9.97 %
        336.388.994
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        Q
        793.50
        -9.98 %
        35.665.445
        B
        94.70
        -9.98 %
        496.318.137
        Q
        78.60
        -9.97 %
        6.944.546
        V
        3.10
        -9.88 %
        502.953.571
        A
        15.30
        -8.87 %
        54.343.860
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (13 Ağustos 2025 Çarşamba)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,06 yükselerek 40,75 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,41 yükselerek 47,78 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        40,75
        0,06 %
        E
        EUR/TRY
        47,78
        0,41 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (13 Ağustos 2025 Çarşamba)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,26 :artarakazalarak 3.356,83 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,37 yükseliş sonucu 4.400,82 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,37 yükselerek 7.195,34 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 28.693,35.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.356,83
        0,26 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.400,82
        0,37 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        28.693,35
        0,37 %
        ÇEYREK ALTIN
        7.195,34
        0,37 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 0,77 yükseliş ile 120.630,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 4,81 artış ile 4.641,41 dolar.Brent Petrol ise 65,35 dolar

        Habertürk Anasayfa