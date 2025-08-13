Piyasalarda gün sonu: 13 Ağustos 2025 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa bugün (13 Ağustos 2025 Çarşamba) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,04 değer kaybederek 10.949,95 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,06 yükselerek 40,75 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,37 ile 4.400,82 liraya çıktı.
13 Ağustos 2025 Çarşamba, BIST 100 günü -0,04 düşerek 10.949,95 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11026.5200 puandan işlem görürken en düşük 10911.0900 puanı gördü.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi CMENT,BRMEN,KUYAS olurken en çok değer kaybeden 3 hisse QNBTR,BRKVY,QNBFK oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (10.151.537.169.00 TL), PGSUS (6.785.106.637.25 TL), EREGL (5.142.437.181.98 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
324.25 ₺
|
1.49 %
|
10.151.537.169
|
257.00 ₺
|
-4.10 %
|
6.785.106.637
|
27.86 ₺
|
1.24 %
|
5.142.437.182
|
174.20 ₺
|
1.28 %
|
4.393.845.637
|
3.50 ₺
|
5.74 %
|
3.911.818.843
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
473.00 ₺
|
10.00 %
|
7.711.968
|
12.65 ₺
|
10.00 %
|
7.522.690
|
59.95 ₺
|
10.00 %
|
579.959.877
|
238.90 ₺
|
9.99 %
|
128.645.886
|
22.94 ₺
|
9.97 %
|
336.388.994
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
793.50 ₺
|
-9.98 %
|
35.665.445
|
94.70 ₺
|
-9.98 %
|
496.318.137
|
78.60 ₺
|
-9.97 %
|
6.944.546
|
3.10 ₺
|
-9.88 %
|
502.953.571
|
15.30 ₺
|
-8.87 %
|
54.343.860
Serbest Piyasada döviz fiyatları (13 Ağustos 2025 Çarşamba)
Dolar/TL bugün yüzde 0,06 yükselerek 40,75 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,41 yükselerek 47,78 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
40,75 ₺
|
0,06 %
|
E
|
47,78 ₺
|
0,41 %
Altın fiyatlarında son durum (13 Ağustos 2025 Çarşamba)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,26 :artarakazalarak 3.356,83 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,37 yükseliş sonucu 4.400,82 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,37 yükselerek 7.195,34 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 28.693,35.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.356,83 ₺
|
0,26 %
|
4.400,82 ₺
|
0,37 %
|
28.693,35 ₺
|
0,37 %
|
7.195,34 ₺
|
0,37 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 0,77 yükseliş ile 120.630,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 4,81 artış ile 4.641,41 dolar.Brent Petrol ise 65,35 dolar