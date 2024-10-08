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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 08 Ekim 2024 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 08 Ekim 2024 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (08 Ekim 2024 Salı) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 0,15 değer kazanarak 9.044,89 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,00 artış ile 34,26 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -1,05 ile 2.879,01 liraya geriledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2024 - 18:30 Güncelleme: 08.10.2024 - 18:30
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        Piyasalarda gün sonu: 08 Ekim 2024 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 08 Ekim 2024 Salı tarihinde günü 9.044,89 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,15 oldu.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi HUBVC,OTKAR,OZSUB olurken en çok değer kaybeden 3 hisse ATSYH,EUHOL,MEPET oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (4.681.536.529.50 TL), YKBNK (4.066.997.684.20 TL), GUBRF (3.828.520.834.60 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        270.75
        -1.10 %
        4.681.536.530
        Y
        26.82
        -1.90 %
        4.066.997.684
        G
        205.00
        3.22 %
        3.828.520.835
        A
        55.45
        2.02 %
        3.729.762.268
        I
        12.42
        -1.90 %
        3.656.162.506
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        H
        8.69
        10.00 %
        29.876.068
        O
        462.00
        10.00 %
        56.666.610
        O
        34.10
        10.00 %
        25.158.210
        A
        9.24
        10.00 %
        33.805.357
        R
        18.09
        9.97 %
        275.548.865
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        55.90
        -9.98 %
        6.251.018
        E
        9.15
        -6.63 %
        94.420.920
        M
        9.47
        -6.14 %
        29.690.868
        K
        56.55
        -5.04 %
        284.061.292
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (08 Ekim 2024 Salı)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,00 artış ile 34,26 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,08 düşüş ile 37,60 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        34,26
        0,00 %
        E
        EUR/TRY
        37,60
        -0,08 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (08 Ekim 2024 Salı)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -1,18 :artarakazalarak 2.611,47 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -1,05 düşüş sonucu 2.879,01 lirayı buldu. Çeyrek altın % -1,06 düşerek 4.707,00 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 18.771,16.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.611,47
        -1,18 %
        G
        GRAM ALTIN
        2.879,01
        -1,05 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        18.771,16
        -1,05 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.707,00
        -1,06 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -1,79 değer kaybederek 62.564,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -2,42 düşerek 2.426,36 dolardan işlem gördü.

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