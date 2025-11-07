Piyasalarda gün sonu: 07 Kasım 2025 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 07 Kasım 2025 Cuma tarihinde günü 10.924,53 puanla bitirdi, günlük düşüş -1,34 oldu.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi TEKTU,IEYHO,TSGYO, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise SMRVA,GIPTA,YGYO.

REKLAM advertisement1

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (12.483.671.562.50 TL), AKBNK (7.660.119.279.75 TL), ISCTR (7.224.545.753.72 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (07 Kasım 2025 Cuma)

Dolar/TL bugün yüzde 0,24 yükselerek 42,21 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,64 yükselerek 48,97 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (07 Kasım 2025 Cuma)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,40 :artarakazalarak 3.993,15 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,51 yükseliş sonucu 5.416,84 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,51 yükselerek 8.856,53 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 35.317,77.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -1,78 azalış ile 100.683,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -1,62 düşüş ile 3.294,18 doları buldu. Brent Petrol ise 63,66 dolar