Piyasalarda gün sonu: 07 Kasım 2025 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (07 Kasım 2025 Cuma) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -1,34 değer kaybederek 10.924,53 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,24 yükselerek 42,21 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,51 değer kazanarak 5.416,84 liraya yükseldi.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi TEKTU,IEYHO,TSGYO, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise SMRVA,GIPTA,YGYO.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (12.483.671.562.50 TL), AKBNK (7.660.119.279.75 TL), ISCTR (7.224.545.753.72 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
289.50 ₺
|
-1.03 %
|
12.483.671.563
|
60.90 ₺
|
-2.48 %
|
7.660.119.280
|
12.88 ₺
|
-2.79 %
|
7.224.545.754
|
171.80 ₺
|
-2.55 %
|
6.414.277.037
|
26.12 ₺
|
-1.51 %
|
6.015.548.689
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
13.86 ₺
|
10.00 %
|
330.164.654
|
47.80 ₺
|
9.99 %
|
1.247.310.686
|
9.49 ₺
|
9.97 %
|
228.389.352
|
153.40 ₺
|
9.96 %
|
31.072.167
|
32.26 ₺
|
9.95 %
|
146.852.377
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
355.50 ₺
|
-10.00 %
|
644.331.295
|
74.25 ₺
|
-10.00 %
|
197.914.935
|
1.80 ₺
|
-10.00 %
|
19.161.111
|
247.50 ₺
|
-10.00 %
|
35.591.490
|
261.00 ₺
|
-10.00 %
|
278.719.902
Serbest Piyasada döviz fiyatları (07 Kasım 2025 Cuma)
Dolar/TL bugün yüzde 0,24 yükselerek 42,21 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,64 yükselerek 48,97 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
42,21 ₺
|
0,24 %
|
E
|
48,97 ₺
|
0,64 %
Altın fiyatlarında son durum (07 Kasım 2025 Cuma)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,40 :artarakazalarak 3.993,15 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,51 yükseliş sonucu 5.416,84 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,51 yükselerek 8.856,53 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 35.317,77.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.993,15 ₺
|
0,40 %
|
5.416,84 ₺
|
0,51 %
|
35.317,77 ₺
|
0,51 %
|
8.856,53 ₺
|
0,51 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -1,78 azalış ile 100.683,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -1,62 düşüş ile 3.294,18 doları buldu. Brent Petrol ise 63,66 dolar